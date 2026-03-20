Adriana Volpe contro Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP: “Vieni solo in prima serata”. Cosa è successo stasera

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Tensione in diretta nella seconda puntata del Grande Fratello VIP .Il confronto tra Adriana Volpe e Selvaggia Lucarelli diventa subito uno dei momenti più discussi della serata e accende le dinamiche della nuova edizione condotta da Ilary Blasi.

Secondo le ultime notizie sulla puntata andata in onda questa settimana, le tensioni sono già esplose tra diversi concorrenti e opinionisti, e il botta e risposta tra Volpe e Lucarelli è solo uno dei primi scontri destinati a far parlare il pubblico.

Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli: “Seguici anche nel Daytime”

Bastano pochi minuti di diretta per scatenare il confronto. Selvaggia Lucarelli, nel suo ruolo di opinionista, critica apertamente Adriana Volpe: troppo fredda, troppo poco presente, quasi invisibile nella casa.

La risposta della concorrente non si fa attendere:

“Forse non ci segui nel Daytime, vieni solo a fare la prima serata.”

Una frase che suona come una frecciata diretta, soprattutto perché Adriana Volpe conosce perfettamente i meccanismi del reality, avendo già partecipato al programma e lavorato in televisione per anni.

La replica di Selvaggia Lucarelli arriva immediata:

“Non fare la maestrina anche con me.”

Lo scambio dura pochi secondi ma fotografa perfettamente il clima della nuova edizione. La tensione tra concorrenti e opinionisti è già altissima e il reality è iniziato solo da pochi giorni

Cosa è successo stasera al Grande Fratello VIP 2026

Nella puntata più recente sono già esplosi diversi momenti forti:

• sono entrati tutti i concorrenti ufficiali della nuova edizione;

• è scoppiato un primo scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia;

• Ilary Blasi ha diviso i concorrenti in due gruppi, creando subito tensione nella casa;

• otto vip sono finiti al primo televoto per l’immunità.

Tutti questi momenti sono stati confermati nel riassunto ufficiale della prima puntata andata in onda questa settimana