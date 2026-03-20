Adriana Volpe contro Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP: “Vieni solo in prima serata”. Cosa è successo stasera
Tensione in diretta nella seconda puntata del Grande Fratello VIP .Il confronto tra Adriana Volpe e Selvaggia Lucarelli diventa subito uno dei momenti più discussi della serata e accende le dinamiche della nuova edizione condotta da Ilary Blasi.
Secondo le ultime notizie sulla puntata andata in onda questa settimana, le tensioni sono già esplose tra diversi concorrenti e opinionisti, e il botta e risposta tra Volpe e Lucarelli è solo uno dei primi scontri destinati a far parlare il pubblico.
Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli: “Seguici anche nel Daytime”
Bastano pochi minuti di diretta per scatenare il confronto. Selvaggia Lucarelli, nel suo ruolo di opinionista, critica apertamente Adriana Volpe: troppo fredda, troppo poco presente, quasi invisibile nella casa.
La risposta della concorrente non si fa attendere:
“Forse non ci segui nel Daytime, vieni solo a fare la prima serata.”
Una frase che suona come una frecciata diretta, soprattutto perché Adriana Volpe conosce perfettamente i meccanismi del reality, avendo già partecipato al programma e lavorato in televisione per anni.
La replica di Selvaggia Lucarelli arriva immediata:
“Non fare la maestrina anche con me.”
Lo scambio dura pochi secondi ma fotografa perfettamente il clima della nuova edizione. La tensione tra concorrenti e opinionisti è già altissima e il reality è iniziato solo da pochi giorni
Cosa è successo stasera al Grande Fratello VIP 2026
Nella puntata più recente sono già esplosi diversi momenti forti:
• sono entrati tutti i concorrenti ufficiali della nuova edizione;
• è scoppiato un primo scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia;
• Ilary Blasi ha diviso i concorrenti in due gruppi, creando subito tensione nella casa;
• otto vip sono finiti al primo televoto per l’immunità.
Tutti questi momenti sono stati confermati nel riassunto ufficiale della prima puntata andata in onda questa settimana