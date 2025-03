[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad Anna con il cuore stamattina ti penso

Anna un’aria nuova

con una luce pura.

come asola nella malattia,

come musica dell’anima,

poche parole dalle labbra.

Anna ora che la città è vuota,

Anna in alta quota, Anna su una nuvola,

Anna in mezzo a un’onda.

Io che ricordo Anna, ad una scrivania,

con il ritmo cadenzale di una poesia.

Anna offre una ferita, in segno della vita,

lei piccola sera, che è calata in fretta,

fronte di luna pallida, cuore che aspetta l’alba,

barca che dondola, legata ad una corda,

forma …

(A cura di Claudio Castriotta