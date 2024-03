Accordo Enpa – Centro Terapeutico “Salute Cultura e Società”

RAFFORZARE IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA DELLE DIPENDENZE: ENPA E CENTRO TERAPEUTICO “SALUTE CULTURA E SOCIETÀ” SIGLANO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Foggia, 13 marzo 2024 – In risposta all’emergenza sommersa delle dipendenze, ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali Onlus) e il Centro Terapeutico “Salute Cultura e Società” hanno stretto un accordo cruciale per potenziare e rafforzare le opportunità di reinserimento socio-lavorativo dei suoi ospiti con un protocollo d’intesa per sottolineare questo impegno congiunto.

Operante dal 1982 nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con dipendenza patologica, la Cooperativa Sociale “Salute, Cultura e Società” realizza percorsi terapeutici individualizzati in collaborazione con il Ser.D e il U.E.P.E. di Foggia.

La missione della cooperativa è promuovere l’integrazione sociale e migliorare la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili attraverso servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi diretti.

Dall’altra parte, l’ENPA si occupa della protezione degli animali, della tutela dell’ambiente e della sensibilizzazione sul benessere degli animali. I

n questa ottica, gestisce strutture per il ricovero di animali domestici e promuove campagne contro l’abbandono e il maltrattamento degli stessi.

L’obiettivo primario di questa collaborazione è attirare l’attenzione pubblica sul problema delle dipendenze patologiche e sull’importanza della prevenzione come strumento chiave nel contrastare questo fenomeno ancora diffuso in Italia.

Inoltre, il protocollo d’intesa prevede un coinvolgimento attivo degli utenti del Centro Terapeutico nelle attività di ENPA, focalizzate sul benessere degli animali ospitati nei canili, offrendo così un’opportunità di partecipazione sociale e lavorativa.

La firma ufficiale del protocollo d’intesa avverrà durante una conferenza stampa convocata per venerdì 15 marzo alle ore 10.00 presso la sede della Cooperativa S.C.S in Piazza Cavallucci 7, con la presenza del presidente della SCS, Antonio Vannella, e del referente ENPA, Giuseppe Ravanelli. Saranno inoltre presenti Simona Mendolicchio, Assessore ai Servizi Sociali di Foggia, Mirella Malcangi, Direttrice del U.E.P.E, e la Dott.ssa Maristella Mazza, responsabile sanitario della comunità SCS.

Dott. Davide de Martinis

Vicepresidente Cooperativa S.C.S