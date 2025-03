[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ACCADDE OGGI, 20/03/1731, TERREMOTO DISTRUTTIVO IN CAPITANATA

IL 20 MARZO DEL 1731, ALLE ORE 03.00 DI NOTTE, AVVENNE UN TERREMOTO IN CAPITANATA DAGLI EFFETTI DISTRUTTIVI!

Foggia e Cerignola subirono gli effetti più gravemente distruttivi con sisma di IX° Mercalli, nonchè 7.0/7.5 Richter (magnitudo).

Danni gravi ad Orsara di Puglia, Orta Nova, Borgo Tressanti, Ascoli Satriano ed anche sul resto della Puglia come a Canosa di Puglia e Molfetta.

L’epicentro è nato probabilmente a pochi chilometri a nord-ovest di Cerignola, interessando tutta la regione pugliese, dal promontorio del Gargano fino al Salento. Il sisma fu avvertito su gran parte dell’Italia centro-meridionale, come Roma e Napoli.

A Foggia il terremoto rase al suolo più di un terzo degli edifici. Crolli parziali anche alla basilica Cattedrale B.M.V. Assunta in Cielo, all’Annunziata, alla chiesa di Santa Chiara, nella chiesa di Gesù e Maria, San Tommaso e Sant’Angelo. Quest’ultima chiesa oggi non c’è più e, per chi non lo sapesse si trovava dove oggi vi è Palazzo di Città.

