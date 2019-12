A Vieste spiagge pulite anche d’inverno

Decoro e pulizia delle spiagge di Vieste anche nel periodo invernale. In questi giorni sono in corso, ad opera della “Tecneco Servizi Generali Srl”, l’azienda che gestisce il servizio d’igiene cittadina, lavori per ripulire i nostri splendidi arenili da plastica e altri materiali che le mareggiate riversano, grazie all’incoscienza di chi non rispetta il mare gettandovi ogni sorta di rifiuti, procurando danni incalcolabili.

Anche d’inverno, dunque, è bello passeggiare sulla battigia per godersi uno spettacolo unico. E se capita di vedere qualche rifiuto, è cosa buona e giusta raccoglierlo e depositarlo nei contenitori.

Insieme si possono fare grandi cose per tenere pulito il nostro ambiente.

Foto e Testo GarganoTv Vieste