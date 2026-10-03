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6° TROFEO PIZZA GARGANICA: IL 20 OTTOBRE A VIESTE LA SFIDA DEI MAESTRI PIZZAIOLI DEL TERRITORIO

Si scaldano i forni per il 6° Trofeo Pizza Garganica promosso dall’Associazione Pizzaioli Garganici in programma lunedì 20 ottobre 2026 a Vieste, presso lo stabilimento Ripamare (Lungomare Enrico Mattei 15/b).

Protagonisti della giornata saranno numerosi maestri pizzaioli provenienti da tutta la provincia di Foggia, chiamati a sfidarsi, su forni a legna ed elettrici, davanti a una giuria tecnica composta da professionisti.

Nata per valorizzare il talento e la professionalità dei pizzaioli garganici, la manifestazione è ormai un appuntamento di riferimento per gli operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere i prodotti tipici locali e la cultura enogastronomica mediterranea.

Il programma ufficiale del 6° Trofeo Pizza Garganica, patrocinato dalla Provincia di Foggia e dal Comune di Vieste, sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma giovedì 8 ottobre alle ore 10.30 a Foggia, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana (piazza XX Settembre).

All’incontro interverranno: Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste; Vincenzo D’Apote, Presidente dell’Associazione Pizzaioli Garganici; Matteo Murgo, Responsabile Associazione Pizzaioli Garganici – Vieste; Gennaro Di Lello, responsabile commerciale Polselli; Anna Scelsi, area manager Menù e Mariapaola Di Pumpo, segretaria amministrativa Drink House.

Durante l’incontro saranno illustrati il format e le modalità di svolgimento della gara, che quest’anno prevede tre categorie principali: Calici & Spicchi, Pizza & Olio, Paposcia Garganica. A queste si affiancheranno i Premi speciali “Antonella Amodio”, tra cui Pizza Cromatica e Originalità, dedicati agli abbinamenti più creativi tra pizza, vino, olio e prodotti del territorio.