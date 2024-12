A Troia all’Immacolata c’è Rosone e Tradizione

I giorni dell’Immacolata, a Troia, saranno all’insegna dei sapori e dei profumi della festa che annuncia il Natale.Cinque giornate di spettacoli, musica, laboratori di pasticceria e libri.

Troia si veste a festa per l’Immacolata e si prepara a diventare la Città del Natale. Ricco il cartellone delle manifestazioni che per un mese, fino all’Epifania, animeranno il centro storico e la Villa comunale.

Si inizia il 3 dicembre con un incontro dedicato all’inclusione; il 6 dicembre si entra nel vivo dei festeggiamenti con Rosone e Tradizione- Tra storie, sapori e sorprese, serie di eventi che, per cinque giorni, si snoderanno attraverso strade e piazze del centro storico, nei palazzi e nei teatri.

Il 6, il 7 e l’8 dicembre la città sarà animata da musica, laboratori di pasticceria per bambini, visite teatralizzate nel centro storico e viste guidate al Museo della Cattedrale, spettacoli di luci con trampolieri. Inclusione, tradizione, comunità sarà il filo conduttore. Rosone e Tradizione- Tra storie, sapori e sorprese, vero e proprio progetto pensato dall’APS Puglia Senza Ostacoli, organizzato in collaborazione con Puglia Expo, presieduta da Michele Bruno, è finanziato dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, ed ha l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi ad una sana alimentazione, partendo dalle tradizioni locali. “Il Natale è, per eccellenza, la festa dei dolci fatti in casa, della ricerca e riscoperta di antiche usanze, dunque, il momento giusto per avvicinare i bambini alle tradizioni gastronomiche della festa, e insegnare loro il valore di una sana alimentazione” spiega Vincenzo Giannelli, direttore dell’APS Puglia Senza Ostacoli.

Da non perdere Colto & Mangiato Kids, in cui tutti i bambini, guidati da Tony Augello e Massimo Andrea Di Maggio, potranno cimentarsi in un laboratorio culinario; e il Cooking Show per bambini e adolescenti con Candida Di Pierro del Gallery Bistrot Contemporaneo, che esplorerà la cucina tra innovazione e tradizione.

Due gli appuntamenti in programma per chi ama l’arte e la storia: venerdì, 6 dicembre, visita teatralizzata del centro storico e domenica 8, visita guidata al Tesoro della Cattedrale e dei celebri Exultet. Diversi gli appuntamenti per i bambini, la mattina di sabato 7 dicembre, speciale visita guidata teatralizzata dedicata ai più piccoli, la sera nei pressi del teatro Jean Marie Martin,intrattenimento con le Disney Mascotte; domenica 8, al Teatro Jean Marie Martinsi riprende con il laboratorio creativo con gli elfi di Natale, la sera mascotte di Olaf distribuirà zucchero filato ai bambini in attesa dell’accensionedell’Albero di Natale.

Dal 6 all’8 dicembre, la città sarà animata dalla musica dei Rizza Band e dal concerto natalizio con sette musicisti che eseguiranno melodie classiche e festive.Lungo il corso nel giorno dell’Immacolata parata di trampolieri con ali luminose che annunciano l’accensione dell’Albero di Natale.

Per Rosone e Tradizione, ancora due appuntamenti in programma, dedicati ai bambini. Il 15 dicembre, presso Libera Libreria di Bruno Cagiano incontro con Michele Vigilante, Alfiere della Repubblica per l’impegno nella promozione del valore sociale della lettura. A seguire Libri e Librai: laboratori artistici a cura dell’Associazione La Tela e letture a cura di Paola Capuano. Il 23 dicembre, Christmas Vibes by Eau de Jazz: le note di Natale in chiave jazz, al Teatro Jean Marie Martin.

“Abbiamo puntato molto sulle risorse umane locali, perché crediamo che ognuno sia valore per la propria città. Crediamo che nella nostra terra si possa lavorare, vivere ed essere felici” aggiunge Giannelli

Entusiasta del progetto il sindaco, Francesco Caserta “Rosone e Tradizione è un programma che ha anche un richiamo turistico, e per l’occasione, a Troia, ospiteremo un raduno di camperisti. Sarà un mese ricchissimo di iniziative culturali e di spettacolo che al centro avranno un tema conduttore: le famiglie e i bambini” aggiunge “Inaugureremo le luci della città, la pista di pattinaggio al coperto. Ci sarà l’accensione dell’albero e la tradizionale deposizione dei fiori alla statua della Madonnina. Sarà un Natale di comunità perché tutta la città ha risposto: attività commerciali, associazioni, la banda musicale, tutti si sono lasciati coinvolgere in questa grande iniziativa”.

Rosone e Tradizione si incastra nell’ampio programma natalizio messo a punto dall’Amministrazione comunale.