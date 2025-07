[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A San Giovanni Rotondo il set del nuovo film di Pio e Amedeo

Due ragazzi che “si sono fatti da sé” e che nel momento del successo non dimenticano di valorizzare la propria terra con le sue eccellenze.

Sono così Pio e Amedeo, che hanno girato anche a San Giovanni Rotondo, per una giornata, le riprese del loro nuovo film -titolo provvisorio “Oi vita mia”, prodOtto dalla società “Our Films Spa”, con sede in Roma.

La pellicola coinvolge molte comparse e figuranti del Gargano, grazie proprio al fatto che tante scene sono realizzate nelle città del Promontorio.

I due comici foggiani sono stati molto carini con il Sindaco di San Giovanni, Filippo Barbano, che ha fatto loro una breve visita su uno dei due “set” allestiti in città (quello in Piazzale Santa Maria delle Grazie; l’altro è stato ospitato in Piazza Padre Pio).

Nella scena che stavano girando, era coinvolto un altro famoso attore pugliese, Lino Banfi, che ha raccontato un aneddoto risalente a diversi anni fa: era a San Giovanni per girare una scena ma il maltempo aveva messo in crisi la troupe e rischiava di far saltare tutto il programma. Ma bastò nominare Padre Pio perché il tempo tornasse inaspettatamente bello. Un breve racconto con il quale Banfi ha confermato la sua devozione per San Pio. Alla fine, una simpatica foto di gruppo prima di tornare ai “ciak”.

I rappresentanti della produzione hanno speso belle parole per l’accoglienza riservata loro dalla comunità sangiovannese e hanno ringraziato per la disponibilità e l’efficienza dimostrata dall’Amministrazione che ha reso più semplice il loro lavoro in città.