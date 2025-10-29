A Pompei appuntamento con la pianista Giuseppina Torre nell’ambito della rassegna “Incontri di Valore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria “Incontri di Valore”, ideata curata dal dottor Nicola Ruocco. Gli incontri culturali si svolgono a Pompei, all’Hotel Habita79, in un ambiente accogliente ed elegante. La nuova stagione ha avuto inizio lo scorso 25 ottobre con la prestenazione di “Solo quello che rimane”di Sonia Bruganelli. Venerdì 31 ottobre sarà ospite la pianista Giuseppina Torre, reduce dal successo del tour di concerti in giro per il mondo.

Giuseppina Torre presenterà il suo libro nell’ambito della rassegna “Incontri di Valore”

Il salotto letterario di “Incontri di Valore” accoglierà Giuseppina Torre, pianista di fama mondiale. La musicista giungerà a Pompei per presentare il suo libro “Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo”. Torre, oltre ad essere una talentuosa artista, è anche nota per il suo impegno contro la violenza di genere. Nel corso della serata racconterà ai presenti le sue esperienze professionali ma anche personali. L’appuntamento letterario sarà accompagnato dall’esecuzione di alcuni brani tratti dall’ultimo album della pianista “The Choice”.