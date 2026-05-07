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A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorni

Workshop internazionali, conferenze, progetti, sport e tradizione nel cuore del borgo medievale

Il 16 maggio la 137esima edizione della processione-pellegrinaggio dell’acqua e del grano

Al centro di tutto, le due spettacolari giornate di celebrazioni per il patrono Sant’Alberto

Si comincia con MOSACTA: l’arte del mosaico, la conservazione e le tecnologie del settore

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Undici eventi, da giovedì 7 a domenica 31 maggio, tra conferenze, progetti, sport e tradizione, con al centro le due giornate più sentite e partecipate dell’anno: quelle del 16 e 17 maggio, con la spettacolare Festa Patronale di Sant’Alberto: è tutto pronto a Pietramontecorvino per la “Settimana Identitaria”.

Si comincia con MOSACTA, manifestazione incentrata sull’arte del mosaico, la sua conservazione e le innovazioni tecnologiche nel settore. Il workshop, con ospiti da tutto il mondo, si svolgerà in due giornate: giovedì 7 e venerdì 8 maggio con le conferenze delle 9.30 al Teatro San Pardo e quelle delle 14.30 al Palazzo Ducale. MOSACTA è un evento a cura del dott. Michele Macchiarola, del CNR Istituto di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei materiali ceramici di Faenza. Lunedì 11 maggio, alle 10.30, sarà ancora Palazzo Ducale a ospitare la presentazione degli “Interventi di sicurezza sismica della Torre di Montecorvino”, a cura della Soprintendenza Archeologia-Belle Arti e Paesaggio Foggia-Bat. Martedì 12 maggio, alle 10.30, stessa location per “Terravecchia LAB.OR.iosa”: presentazione del progetto “Punti cardinali for Work” a cura del Comune di Pietramontecorvino e dei partner dell’iniziativa. Di particolare rilievo l’evento in programma mercoledì 13 maggio, organizzato in collaborazione da Comune di Pietramontecorvino, Anci Puglia e Politecnico di Bari: dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17, a Palazzo Ducale si discuterà dell’istituzione di un Hub del Politecnico di Bari sui Monti Dauni, per una collaborazione sui processi di sviluppo territoriale. Venerdì 15 maggio, dalle ore 19 nella Chiesa Badiale, si terrà la conferenza incentrata su “Il racconto di Pietra: storie di vita tra il 1600 e l’800, a cura di Gennaro Ciavarella, ingegnere e vicepresidente del Comitato Scientifico CAI Regioni Puglia e Basilicata.

LA PROCESSIONE DELL’ACQUA E DEL GRANO. Sabato 16 maggio, come avviene dal 1889, gli abitanti di Pietramontecorvino si recheranno in processione-pellegrinaggio dal paese all’antico Castrum medievale e sito archeologico di Montecorvino, che dista 6 chilometri dal borgo. Lo faranno per celebrare il patrono Sant’Alberto Normanno che, 137 anni fa, dopo mesi e mesi di disperante arsura e mancanza di precipitazioni, compì il miracolo della pioggia, dissetando i campi inariditi dalla siccità. Il 16 maggio sarà rinnovata la tradizione. La processione-pellegrinaggio partirà alle ore 8 da Largo Rosario, dopo la benedizione dei pali. Centinaia di persone sono precedute da altissimi pali addobbati con fazzoletti variopinti che vengono portati a braccia, eretti, con l’aiuto di lunghe funi. Nel mezzo, tra i pali e il popolo dei fedeli, c’è la statua del santo che unisce tre paesi: all’evento partecipano gruppi di fedeli provenienti da Motta Montecorvino, Volturino, Pietramontecorvino e da molte città d’Italia dove risiedono le comunità di emigranti dei rispettivi borghi. Per arrivare a destinazione, ai piedi di una maestosa torre, devono camminare in mezzo alla campagna, attraversando il mare verde dei campi di grano ancora fresco. Il 17 maggio, invece, la processione si terrà per le strade del paese e, questa volta, i palii e la statua del santo non attraverseranno i campi di grano ma le vie del borgo, svettando tra le case. La processione del 17 maggio inizierà alle ore 18.30.

GLI ALTRI EVENTI. Domenica 17 maggio, alle ore 9, si svolgerà “Pull Out – Gara di ricerca sportiva del Tartufo Nero” a cura di “Il Mondo degli Animali”, CPA Pietramontecorvino e Farmina Pet Foods. Domenica 24 maggio si terrà la seconda edizione del “Torneo Calcio in Pietra”, a cura di ASD Calcio Pietramontecorvino e DL Soccer School. Infine, domenica 31 maggio, andrà in scena l’undicesima edizione della “Corsa AVIS di Sant’Alberto”, gara podistica di 11,4 km con partenza alle 9.30 da Piazza Martiri del terrorismo.