A Monte Sant’Angelo l'”Apparizione della Vittoria”
SABATO 9 MAGGIO “L’APPARIZIONE DELLA VITTORIA”, LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA TRA BIZANTINI E LONGOBARDI
Con la partecipazione straordinaria dell’attore GIORGIO PASOTTI
Intorno alla metà del VII secolo, i Bizantini attaccarono i Longobardi del Ducato di Benevento, guidati dal duca Grimoaldo I, che difendevano il territorio del Gargano.
La tradizione narra che il vescovo di Siponto, Lorenzo Maiorano, pregò intensamente San Michele Arcangelo per chiedere aiuto.
L’Arcangelo apparve in visione promettendo la vittoria e indicando di attaccare i nemici alle quattro del mattino.
Il 662-663 d.C., la battaglia si svolse in concomitanza con fenomeni naturali descritti come fulmini e terremoti, che terrorizzarono i Bizantini, portando alla clamorosa vittoria dei Longobardi.
I Longobardi attribuirono il successo direttamente all’Arcangelo Michele, nominandolo loro protettore e consacrando la Grotta sul Gargano come loro santuario nazionale.
Sabato 9 maggio
ore 20.30
Piazza Carlo d’Angiò
Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.