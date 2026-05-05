Monte Sant'Angelo

A Monte Sant’Angelo l'”Apparizione della Vittoria”

Redazione5 Maggio 2026
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SABATO 9 MAGGIO “L’APPARIZIONE DELLA VITTORIA”, LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA TRA BIZANTINI E LONGOBARDI

Con la partecipazione straordinaria dell’attore GIORGIO PASOTTI

Intorno alla metà del VII secolo, i Bizantini attaccarono i Longobardi del Ducato di Benevento, guidati dal duca Grimoaldo I, che difendevano il territorio del Gargano.

La tradizione narra che il vescovo di Siponto, Lorenzo Maiorano, pregò intensamente San Michele Arcangelo per chiedere aiuto.

L’Arcangelo apparve in visione promettendo la vittoria e indicando di attaccare i nemici alle quattro del mattino.

Il 662-663 d.C., la battaglia si svolse in concomitanza con fenomeni naturali descritti come fulmini e terremoti, che terrorizzarono i Bizantini, portando alla clamorosa vittoria dei Longobardi.

I Longobardi attribuirono il successo direttamente all’Arcangelo Michele, nominandolo loro protettore e consacrando la Grotta sul Gargano come loro santuario nazionale.

📅 Sabato 9 maggio

🕛 ore 20.30

📍 Piazza Carlo d’Angiò

Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.

Redazione5 Maggio 2026