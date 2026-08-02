A Monte Sant’Angelo il raduno folkloristico internazionale
Raduno folkloristico internazionale a Monte Sant’Angelo
L’ATTESA È FINITA (quasi)!
Segnate SUBITO queste date sul calendario, perché il 2026 si preannuncia leggendario!
Torna il 62° Raduno Folkloristico Internazionale, un appuntamento storico che dal 1965 porta il mondo nel cuore di Monte Sant’Angelo.
Preparatevi a tre serate di pura magia, musica e colori in Piazza Duca d’Aosta. Ecco un assaggio di quello che ci aspetta:
5 Agosto: Si parte col botto con l’energia de “Li Sammecalere”!
6 Agosto: Un viaggio tra Argentina e Ecuador con “Danzantes” e “Illiniza”.
7 Agosto: Gran finale con il fascino della Martinica di “Pom’Kanel” e l’immancabile tradizione de “La Pacchianella”!
E non dimenticate la Sfilata dei Gruppi Folkloristici con i Muli Bardati: un’emozione unica che attraversa le vie del nostro borgo!
Noi non vediamo l’ora, e voi?