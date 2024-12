A Milano con City Pop

Città cosmopolita e meta di molti pendolari, per la quantità di aziende e industrie in vari settori, Milano è sinonimo di lavoro, alta moda e cultura. Sostare in questa città dovrebbe sempre essere un’esperienza confortevole e pratica al contempo: per fortuna, esistono realtà come City Pop che offre affitti a lungo termine, con un minimo di 4 settimane.

Dove sorgono gli appartamenti

Scopri gli appartamenti di City Pop a Milano direttamente tramite l’app dedicata: in maniera smart e rapida, infatti, si possono selezionare gli appartamenti di maggior interesse e prenotare persino una visita senza bisogno di accompagnamento. Viene a tale scopo creata una chiave digitale della durata di 20 minuti che permette di visionare la casa e decidere in piena libertà.

Gli appartamenti si trovano in una strada particolarmente centrale e strategica, a pochi passi da una fermata della metropolitana e da una serie di locali e ristoranti. Si tratta di ben 260 alloggi di varie dimensioni, adatti sia se si viaggia da soli per studio, che in famiglia per lavoro. Ciascun appartamento è caratterizzato da un’eleganza raffinata, che lo rende accogliente e fa sentire gli ospiti, anche per lunghi periodi, come a casa propria.

Ogni spazio è sfruttato in maniera intelligente per rendere al massimo e, soprattutto, è attrezzato con ogni cosa possa servire: pentole, posate, utility per cucinare e per soggiornare senza aver bisogno di acquistare nulla. Non mancano tv che promettono anche momenti di relax e piccole decorazioni che soddisfano la vista, personalizzando gli ambienti.

Gli affitti di City Pop possono essere richiesti sia da privati che da aziende: infatti, non è raro che alcune imprese scelgano soluzioni abitative specifiche per i propri dipendenti, in caso di trasferimenti a medio o lungo termine. A Milano, questa opzione è resa possibile dai numerosi appartamenti disponibili, che non solo avvicinano uniformemente i membri del team, ma favoriscono anche un solido legame tra colleghi, permettendo a ciascuno di partire dalla stessa distanza per raggiungere il luogo di lavoro.

Tutti i vantaggi di City Pop

City Pop, dunque, permette un’ampia scelta di soluzioni abitative che rendono il soggiorno non solo gradevole, ma adeguato al numero di viaggiatori. Il check-in effettuato da app agevola moltissimo quelle che, in un normale albergo, sarebbero operazioni più lunghe e complesse.

City Pop supporta l’esperienza lavorativa o di studio a 360 gradi, offrendo una serie di opzioni che includono la segnalazione dei servizi nella zona, una guida alla scoperta della città e dei mezzi di trasporto verso i principali luoghi d’interesse, oltre alla possibilità di mettere in contatto i viaggiatori tra loro. Ad esempio, per chi desidera creare una rete di amicizie e raggiungere insieme il corso di studi o l’ufficio, è possibile invitare i vicini connettendosi tramite l’app stessa.

Per questo, vi sono anche spazi comuni nella location prescelta (sale da pranzo, palestre, aree hobby), oltre a una serie di indicazioni per il tempo libero: per esempio, restando a conoscenza degli eventi in città.

Tra i servizi aggiuntivi selezionabili con un semplice ‘tap’ vi sono, ad esempio, la pulizia giornaliera e la lavanderia, per avere abiti puliti e asciutti in tempi brevi. Se in casa ci sono mobili o oggetti ingombranti non necessari, è possibile richiederne la rimozione.

Per quanto concerne i parcheggi, per chi viaggia col proprio mezzo vi sono a disposizione soluzioni in ogni destinazione, al coperto o meno.