A MATTINATA TUTTI I COLORI DELL’ARCOBALENO DAL 1° AL 3 AGOSTO

C’È “CROMÀ”. GRANDE ATTESA PER LA SUNSET COLOR RUN



Colore, divertimento e inclusione

Tredici eventi per tutti, con bambini e famiglie in prima fila

Un immenso arcobaleno sta per colorare Mattinata. Dal 1° al 3 agosto la città garganica ospiterà Cromà, rassegna di eventi che vedrà in prima fila i bambini, ma protagonisti anche adulti, famiglie, turisti, residenti. Un pubblico composito per tre giorni in cui le viuzze del borgo saranno più colorate che mai e accoglieranno una serie di eventi per celebrare, con musica e intrattenimento, l’inclusività e la diversità che non conoscono alcun tipo di barriere.

Tredici gli appuntamenti che arricchiranno la kermesse, promossa dal comune di Mattinata e organizzata dall’Arci Travel di Stornara. Evento centrale della manifestazione sarà la Sunset Color Run, la corsa non competitiva di circa 1,5 km che prenderà il via alle 19.30 del 2 agosto da piazza Aldo Moro e si concluderà in piazza della Comunità. Una festa per tutti e di tutti, all’insegna, ovviamente dei colori. Iscriversi all’evento è semplicissimo: basta andare sul sito www.cromattinata.it e compilare il form, oppure da domani, martedì 23 luglio, recarsi all’Info Point di Mattinata. Ad ogni modo tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram di Cromà.

“È un grande piacere per noi ospitare un evento che ha l’obiettivo rallegrare l’intera cittadinanza e di intercettare un pubblico vasto a vario – spiega il sindaco del comune di Mattinata, Michele Bisceglia – È una manifestazione che, in modo originale, va a completare l’offerta turistica che consacra la città di Mattinata come una delle mete più ambite di Puglia e d’Italia anche grazie alla particolarità dei suoi appuntamenti ludici e inclusivi. La nostra è una città solare, colorata, ricca di vitalità e vivacità. Con Cromà vogliamo raccontarlo in modo speciale”.

“Si tratta di un’iniziativa in cui crediamo tantissimo – conclude Paolo Valente, assessore all’Industria turistica di Mattinata – perché vuole lanciare un messaggio di grande importanza, riuscendo al contempo a intrattenere e divertire. Saranno tre giorni di eventi che attendiamo con impazienza. Mattinata è pronta a colorarsi”.