A MANFREDONIA UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: Linea Telefonica dedicata e Sportelli Potenziati

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia, nell’ambito del continuo impegno per migliorare i servizi ai cittadini, annuncia una riorganizzazione degli Uffici dei Servizi Sociali per ilpotenziamento delle attività di supporto e una maggiore accessibilità. Questa nuova impostazione degli uffici rappresenta un deciso miglioramento nell’erogazione dei servizi sociali, garantendo una più stretta connessione tra l’amministrazione e la comunità.

A partire da lunedì 14 ottobre, sarà attiva una linea telefonica dedicata, un vero e proprio Centro di Ascolto Telefonico, con un’assistente sociale disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 10:00, al numero 0884.519690. Questo servizio offrirà assistenza tempestiva e puntuale per un primo contatto con i servizi,rispondendo alle diverse esigenze dei cittadini in modo rapido e comodo, senza la necessità di recarsi di persona presso gli uffici per le necessarie informazioni di base.

Parallelamente, è stato potenziato il Segretariato Sociale, che sarà aperto al pubblico presso la sede dei Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47 ogni martedì e giovedì, dalle 10:30 alle 12:30, e il martedì pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30. Lo sportello offrirà supporto informativo e orientamenti utili per accedere ai vari servizi sociali.

Per rispondere ulteriormente alle necessità della comunità, l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, proseguirà con il ricevimento del pubblico senza appuntamento ogni mercoledì dalle 9:00 alle 12:00. Questo incontro settimanale costituisce un’ulteriore opportunità di confronto diretto.

Inoltre, sempre presso gli uffici di via San Lorenzo sarà perfezionata la bacheca che sarà sempre aggiornata con gli ultimi avvisi e comunicazioni di interesse per la cittadinanza, comprese le opportunità lavorative a cui fare riferimento presso il Centro per l’Impiego. Le stesse informazioni saranno pubblicate anche sui canali social ufficiali del Comune e sul sito istituzionale, per garantire la massima diffusione delle notizie.

“Questa riorganizzazione – spiega l’Assessora Valente – nasce dalla volontà di avvicinare sempre più i servizi sociali alla comunità. Desidero ringraziare dirigente, responsabile dell’Ufficio di Piano, le assistenti sociali e tutto il personale degli ufficiper l’enorme impegno profuso: il loro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, è il cuore pulsante che garantisce la buona riuscita di tutte le attività. L’auspicio è che ogni cittadino possa sentirsi ascoltato e supportato, sia attraverso il nuovo Centro di Ascolto Telefonico, sia di persona. Garantire un accesso rapido alle informazioni e migliorare ulteriormente la fruizione dei servizi sociali è una priorità per questa amministrazione, perché riteniamo fondamentale promuovere il benessere e la coesione sociale nella nostra città”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0884.519644 o visitare il sito ufficiale del Comune di Manfredonia, dove sono disponibili i nominativi del personale e i numeri di telefono degli uffici, suddivisi per area tematica.