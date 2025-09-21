[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia la presentazione di “Proprio Diocesano”

Ogni Chiesa diocesana per celebrare convenientemente la ricchezza di santità che lungo i secoli in essa si manifesta, si avvale di un proprio calendario liturgico e di una raccolta di testi eucologici e scritturistici. Questa raccolta prende il nome di “Proprio Diocesano”.

Negli anni 1985-1986 l’arcivescovo Valentino Vailati ha provveduto a realizzare questo libro liturgico per le allora distinte Diocesi di Manfredonia e Vieste. Tuttavia, alcuni significativi eventi di questi ultimi decenni ne hanno resa necessaria la revisione: l’unificazione in un’unica sede delle due succitate Diocesi, la canonizzazione di nuovi santi legati al territorio garganico, la nuova traduzione in lingua italiana dei testi biblici e la recente terza edizione del Messale Romano.

Pertanto, è stata compiuta un’attenta analisi storica e liturgica della vita ecclesiale diocesana, così da giungere ad una proposta di revisione del Calendario Particolare e delle Messe Proprie dell’Arcidiocesi. Questi testi, quindi, sono stati inviati al Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che, in data 28 gennaio 2025, li ha approvati, dichiarandoli adatti per l’uso liturgico.

Terminato anche il lavoro di stampa, durante il quale questi nuovi libri liturgici sono stati arricchiti con le immagini delle opere d’arte della nostra terra garganica, ci diamo appuntamento al 15 Ottobre 2025 alle ore 20:00 presso la Sala “V. Vailati” in Manfredonia per un incontro di presentazione del Proprio Diocesano, secondo il programma indicato nella locandina.

don Danilo Martino