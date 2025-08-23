[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia la presentazione del libro “Uno Stato senza Stato” di Angelo Riccardi

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 19.00, presso il Chiostro del Palazzo San Domenico di Manfredonia, si terrà la presentazione del libro “Uno Stato senza Stato” di Angelo Riccardi, edito da Reality Book.

Il volume, già al centro di un vivace dibattito nazionale, racconta con intensità e lucidità l’esperienza di un sindaco che ha visto il proprio Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Una vicenda umana e politica che si fa anche riflessione collettiva sul rapporto tra Stato, autonomie locali e cittadini, sulla legalità e sulla democrazia.

A dialogare con l’autore saranno ospiti di rilievo istituzionale e politico:

Salvatore Astuti – Sindaco di Palagonia (CT) �

Amministratore che ha vissuto in prima persona lo scioglimento del proprio Comune per infiltrazioni mafiose, si è ricandidato ed è stato nuovamente eletto dai cittadini, diventando un simbolo di resilienza democratica e di fiducia riconquistata sul territorio.

Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia�

Ex magistrato e già Sindaco di Bari, oggi alla guida della Regione Puglia, da sempre attento ai temi della legalità, della coesione sociale e del rilancio del Mezzogiorno.

Mauro D’Attis – Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia�

Parlamentare e figura istituzionale di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata, impegnato a coniugare sicurezza, legalità e tutela delle istituzioni democratiche.

La serata sarà moderata dalla giornalista Micky De Finis, componente del Consiglio Nazionale della FIGEC (Federazione Italiana Giornalisti e Comunicatori), che guiderà il confronto con domande e approfondimenti.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di presentazione editoriale, ma anche un’occasione di confronto aperto sui temi della legalità, della responsabilità politica e del difficile equilibrio tra istituzioni e cittadini in territori segnati da fragilità e contraddizioni.

L’autore, Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, offrirà al pubblico una testimonianza personale, ma anche un’analisi critica e documentata, utile a comprendere meglio le dinamiche che portano alla crisi di fiducia tra Stato e comunità locali.

L’invito è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori culturali, sociali e politici che vorranno partecipare a un dialogo tanto complesso quanto necessario.