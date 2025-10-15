[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia la nuova scuola dell’infanzia “Parco Pellegrino”

L’Amministrazione comunale di Manfredonia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la nuova scuola dell’infanzia “Parco Pellegrino”, candidato a finanziamento regionale per un importo di € 1.705.430,00.

L’edificio, ormai bisognoso di un importante intervento, sarà demolito e ricostruito per garantire spazi più sicuri, moderni e conformi agli standard antisismici ed educativi.

“L’intervento è perfettamente in linea con la nostra programmazione e con l’obiettivo di offrire ai bambini ambienti accoglienti e funzionali” – dichiara il Sindaco Domenico La Marca.

Un passo concreto verso una Manfredonia che cresce, investendo nel futuro dei più piccoli.