A Manfredonia il memorial “Gianni Grilli”

3^ ed. “ 1 ORA SUL PORTO” Manfredonia 6 GENNAIO 2025 Memorial “GIANNI GRILLI”

PORTO TURISTICO MARINA DEL GARGANO MANFREDONIA

L ‘A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia in collaborazione con la Direzione del Porto Turistico Marina del Gargano e ASC Associazioni Sportive Confederate indice e organizza per Lunedi 6 gennaio 2025 ore 09.30 la 3^ edizione dell’Ora sul Porto manifestazione provinciale non competitiva a carattere promozionale di corsa, cammino marcia e fitwalking.

1. La partecipazione alla gara è aperta a tutti a partire da 15 anni compiuti.

2. Le iscrizioni si effettueranno improrogabilmente entro le ore 24.00 di venerdi 03 gennaio 2025 via mail : gargano2000onlus@yahoo.it .

Per informazioni 3336854491. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

3. La quota di iscrizione è di Euro 1 euro ed il versamento potrà essere effettuato all’atto del ritiro dei pettorali.

4. Ad ogni partecipante saranno assegnati il numero di gara.

5. Al mancare degli ultimi 5 minuti dei 60 previsti saranno dati 5 preavvisi sonori ogni minuto mancante e allo scadere dell’ultimo minuto sarà dato un preavviso prolungato di fine manifestazione. Ogni atleta si fermerà e raggiungerà la postazione di partenza.

6. Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni e sostituzioni il giorno della manifestazione.

8. Il ritiro dei pettorali dovra’ avvenire in una unica soluzione a cura di un responsabile di gruppo o singolo.

9. Il raduno è fissato alle ore 8.00 sul Porto Turistico della Marina del Gargano lato destro la partenza sarà data alle ore 9.30.

10.La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica .

11. Il percorso di gara misura mt 700.

12. Un responsabile della Organizzazione provvedera’ a segnare ad ogni passaggio i giri su un tabellone posto sulla parete dell’edificio della palazzina degli uffici del porto Turistico Marina del Gargano

13. La classifica sarà stilata in base al numero dei giri effettuati .

14. A fine manifestazione saranno sorteggiati 3 premi messi a disposizione della Gioielleria COSENTINO in Corso Manfredi tra tutti i partecipanti presenti e ulteriori altri premi messi a disposizione dalle attività commerciali della Citta’ di Manfredonia.

15. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e o cose.

ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA