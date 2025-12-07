[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia grande successo per l’evento “I sapori del Gargano tra presidi, tradizioni, comunità” organizzato dal Parco Nazionale del Gargano

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Raffaele Di Mauro: “Una magnifica festa di identità, cultura ed enogastronomia resa possibile grazie alla collaborazione di Slow Food Gargano, delle Pro Loco del Gargano e dei tantissimi produttori presenti”

Un’esplosione di gioia, cultura, sapori, musica, danze.

È stato questo il clima in cui ieri, in corso Manfredi a Manfredonia, ha avuto luogo l’evento dal titolo ‘I sapori del Gargano tra presidi, tradizioni, comunità’, organizzato dal Parco Nazionale del Gargano nell’ambito delle iniziative dedicate al trentennale della sua istituzione.

Un evento realizzato con la preziosa collaborazione di Slow Food Gargano e delle Pro Loco del Gargano, che con il loro impegno hanno reso possibile la creazione di una stupenda vetrina delle nostre eccellenze enogastronomiche. Presenti in piazza anche tantissimi produttori che hanno messo a disposizione i loro prodotti, l’Associazione Cuochi del Gargano ed i ragazzi della scuola alberghiera di Manfredonia-San Giovanni Rotondo.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro i quali hanno creduto in questa manifestazione – commenta il Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Raffaele Di Mauro – rendendo gli stand che hanno animato corso Manfredi uno stupendo spaccato della storia del Gargano”.

I piatti della tradizione, le dimostrazioni culinarie, i momenti di show cooking sono stati una magnifica occasione per arricchire la proposta offerta ai numerosi partecipanti ed esaltare la cucina del territorio.

“Quella agroalimentare è una ricchezza che rende il Gargano una terra assolutamente speciale – sottolinea Di Mauro –. Ed il successo di questo appuntamento evidenzia il legame strettissimo tra questa parte della Capitanata e le nostre comunità”.

“Promuovere questo immenso patrimonio è dunque un dovere – aggiunge il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano – oltre ad essere una scelta strategica in termini di sviluppo economico e di sostegno all’industria turistica”.

La serata ha poi ospitato anche il concerto degli zampognari e l’esibizione del gruppo folk ‘La Pacchianella’.

“Momenti musicali e di comunità che ci hanno trasportato nel cuore del Gargano – dichiara il Commissario dell’Ente Parco – dando vita ad un’atmosfera magica, ad una magnifica festa di identità e cultura”.

“Il successo dell’evento dimostra l’importanza di momenti come questo e di una politica di costante sinergia con le realtà produttive del Gargano – conclude Di Mauro –. Perché il Gargano è un luogo dell’anima da riscoprire, valorizzare, vivere”.