A Manfredonia convegno sulle ragioni del no al Referendum
A Manfredonia convegno sulle ragioni del no al Referendum
REFERENDUM COSTITUZIONALE
Le ragioni del no per un voto consapevole
Martedì 10 marzo 2026 ore 17,30 Manfredonia – Palazzo Celestini
INTERVENGONO:
• Dott. Silvio Guarriello Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
• Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Magistrato coordinatore della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia
• Prof. Gianpaolo Impagnatiello Professore ordinario UniFG
Presidente provinciale “Società civile per il no al referendum”
• In collegamento: Prof. Tommaso Montanari Rettore università per stranieri di Siena
MODERA:
• Dott. Massimo Levantaci Giornalista
SALUTI:
• Dott. Domenico La Marca Sindaco di Manfredonia
• Dott.ssa Anna Padoin Presidente Associazione “Libera” Manfredonia