Politica Manfredonia

A Manfredonia convegno sulle ragioni del no al Referendum

Comunicato Stampa7 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia convegno sulle ragioni del no al Referendum

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Le ragioni del no per un voto consapevole

Martedì 10 marzo 2026 ore 17,30 Manfredonia – Palazzo Celestini

INTERVENGONO:

Dott. Silvio Guarriello Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Magistrato coordinatore della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia

Prof. Gianpaolo Impagnatiello Professore ordinario UniFG

Presidente provinciale “Società civile per il no al referendum”

In collegamento: Prof. Tommaso Montanari Rettore università per stranieri di Siena

MODERA:

Dott. Massimo Levantaci Giornalista

SALUTI:

Dott. Domenico La Marca Sindaco di Manfredonia

Dott.ssa Anna Padoin Presidente Associazione “Libera” Manfredonia

Comunicato Stampa7 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©