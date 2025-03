[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

”A lezione del mondo animale”’alla Madre Teresa Calcutta di Manfredonia

Si è svolta stamane, con gli alunni della

scuola primaria Madre Teresa di Calcutta una giornata dal titolo “A lezione del mondo animale”, presso l’aula magna dell’lstituto.

L’iniziativa è stata condotta dalla Dott.ssa Maria Antonietta Carafa e dalla Dott.ssa Isabella Paciolla, esperte del Servizio Veterinario Sanità Animale ASL Foggia, con la partecipazione della Assessora Maria Teresa Valente con delega al Randagismo e tutela degli animali, le quali hanno coinvolto i bambini in un percorso educativo volto a:

sviluppare il concetto di diversità animale;

favorire la relazione uomo-animale;

acquisire le regole di corretta interazione comunicativa;

apprendere le norme di convivenza uomo-animale.

L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa di crescita per gli studenti, e ha fornito loro strumenti utili per interagire in modo responsabile con gli animali e comprendere

meglio mondo che circonda.

Abbiamo partecipato con la nostra associazione distribuendo gli album e le figurine de “Gli Amici Cucciolotti”, sugellando quella che è stata una giornata di armonia e di conoscenza.

Ha arricchito l’iniziativa l’intervento della Assessora con delega all’ambiente Rita Valentino, che ha presieduto la piantumazione di un abete, conducendo i bambini alla riflessione ambientale e all’importanza di una educazione più consapevole nella costruzione di un futuro ecosostenibile.

Ringraziamo per la riuscita dell’evento le Dottoresse Marisa Carafa e Isabella Paciolla , l’Assessora Maria Teresa Valente e l’Assessora Rita Valentino Marco Lupoli

Una giornata da ricordare.