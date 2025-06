[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Foggia la proiezione di “Tommaso, Maestrelli e il calcio a colori”

Il 27 giugno ci sarà la proiezione presso l’auditorium del Seminario Diocesano S. Cuore del film dal titolo “TOMMASO, Maestrelli e il calcio a colori”, opera inedita proiettata per la prima volta a Foggia con protagonista assoluto Tommaso Maestrelli, indimenticato ed indimenticabile allenatore del Calcio Foggia e della Lazio scudettata.

“Un affascinante viaggio attraverso l’Italia del Novecento, per raccontare la vita di un uomo che ha cambiato il modo di concepire il calcio. A distanza di cinquant’anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo persiste nel cuore di molte persone. La storia di un underdog che ha conquistato uno storico scudetto con una squadra di sconosciuti, sfidando il dominio delle squadre del Nord. Il titolo riflette il passaggio epocale dal calcio in bianco e nero ai colori del calcio totale, una rivoluzione culturale oltre che sportiva“

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione La Capitanata per lo Sport ETS ed alla manifestazione parteciperanno:

– Alberto Manni regista del film

– Franco Ordine giornalista e consigliere di amministrazione della Fondazione La Capitanata per lo Sport ETS;

– Massimo Maestrelli figlio del compianto Tommaso

– personaggi ed ex calciatori, tra cui il mitico Capitano Gianni Pirazzini, che con aneddoti e testimonianze narreranno l’esperienza foggiana vissuta con Tommaso Maestrelli.

La Fondazione opera nel territorio della Capitanata da quattro anni ed è impegnata a promuovere lo sport e i suoi valori soprattutto tra i giovani che praticano le diverse discipline sportive nonché è attiva nell’opera di riqualificazione di impianti sportivi in concerto con gli Enti locali, lo spirito della Fondazione è anche quello di condividere con le istituzioni sportive e civili iniziative che sensibilizzino studenti e giovani al rispetto e alla testimonianza dei valori etici per formare la cultura delle nuove generazioni, così da esprimere una guida importante per i loro comportamenti da cittadini.