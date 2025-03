[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Foggia Forza Italia trova unità e condivisione sul nome di Rignanese. Il partito si prepara a vivere un nuovo momento di espansione sotto il segno dell’innovazione politica

Sabato 15 marzo a partire dalle ore 9.00 si terrà a Foggia, presso la sala “Rosa” del Palazzetto dell’Arte il Congresso Cittadino di Forza Italia, che avrà una mozione unitaria tra tutte le componenti del partito per l’elezione di Pasquale Rignanese a coordinatore cittadino. Una scelta condivisa e che mette al centro la grande voglia di proiettare Forza Italia verso importanti traguardi basati su l’innovazione dell’azione politica.

“Voglio ringraziare il coordinatore provinciale Dell’Erba, i parlamentari Gatta e Lovecchio, il nostro delegato al consiglio nazionale Di Mauro e tutti coloro che hanno indicato il mio nome per una scelta unitaria per il partito a Foggia. Avverto grande positività per questo nuovo percorso e sono sicuro che avremo risultati importanti di partecipazione di tutti quei foggiani che sentono il bisogno di essere rappresentanti da un partito che ha fatto dell’equilibrio, della moderazione e della concretezza gli strumenti giusti per fare una buona politica”, sottolinea Pasquale Rignanese.

Per sabato 15 marzo è previsto un punto stampa alle ore 11.00.