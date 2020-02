A Bari dal Papa il 23 febbraio con i treni di FerGargano

Papa Francesco sarà a Bari il prossimo 23 febbraio per la chiusura dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo e per l’occasione Ferrovie del Gargano organizza treni straordinari per dare la possibilità alle comunità del Gargano Nord, Apricen e S.Severo di partecipare all’incontro con il Santo Pontefice. Il “Treno di Francesco” partirà da Ischitella, Carpino, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e S.Severo.

Papa Bergoglio torna per la seconda volta a Bari dopo l’incontro con i patriarchi del Medio Oriente avvenuto il 7 luglio 2018, che portò sul lungomare oltre 70mila fedeli, e la quarta volta in Puglia dopo le precedenti tappe a San Giovanni Rotondo e sui luoghi di don Tonino Bello, a marzo e aprile del 2018. “Abbiamo subito raccolto l’invito del Comitato Organizzatore dell’evento – commenta il dott. Vincenzo Germano Scarcia, presidente di Ferrovie del Gargano – per dare la possibilità alle popolazioni del Gargano di vivere questo importante momento di fede e di aggregazione. E così abbiamo approntato un programma per venire incontro a queste esigenze di mobilità e sicurezza con tempi di percorrenza molto snelli per favorire un celere ritorno ai paesi di partenza. Uno sforzo importante coordinato dalla nostra struttura organizzativa”.

L’incontro è programmato su corso Vittorio Emanuele II dove, alle ore 10,45, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa. Alle 12.30 il Papa salirà in elicottero per rientrare a Roma dove l’arrivo è in programma alle 13.45. Al termine della celebrazione i viaggiatori torneranno alla stazione ferroviaria di Bari dove, alle 14,47, è prevista la partenza dei treni straordinari per il rientro.

Al luogo della celebrazione non sarà consentito arrivare con auto private. I treni di FerGargano faranno capolinea alla stazione di Bari da dove si proseguirà a piedi per raggiungere il luogo dove sarà celebrata la Santa Messa.

Info e acquisto biglietti FDG Viaggi e Turismo 0884561020 e 0882228960.

A seguire gli orari di andata e ritorno del “Treno di Francesco”.

ORARI DI ANDATA E RITORNO