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8 anni fa saliva al cielo Mons. Michele Castoro

Monsignor Castoro si è spento il 5 maggio del 2018, dopo un breve periodo di malattia. Pastore illuminato “con l’odore delle sue pecore”, parafrasando la celebre frase di Papa Francesco, Monsignor Castoro è stato un uomo – come lo ha definito il Cardinale Parolin, che lo ha più volte incontrato per il suo ruolo di presidente della Casa Sollievo – “con animo fine, mite e mansueto”. Anche durante la malattia, ha ricordato il Cardinale Parolin nell’omelia della messa esequiale, “ il suo volto sempre amabile e sorridente continuava ad emanare abbandono in Dio, serenità e pace. Per tutti aveva parole di ringraziamento e benedizione. Dava prova di grande generosità e solidarietà”

Continuo il mio cammino ‘in nomine Jesu’, finché Egli vorrà, pronto a servire i miei fratelli sulla terra, ma anche a far fiorire questo servizio in una lode eterna al cospetto di Dio. Il Nome benedetto di Gesù mi accompagna e mi custodisce nei giorni del mio pellegrinaggio terreno, è stato ed è ogni giorno la mia ispirazione e la mia gioia nel servizio pastorale, guidato dallo Spirito Santo. Lo stesso Nome di Gesù vorrei che fosse il motivo della mia lode nell’eternità del Paradiso, che con il cuore contrito ed umiliato invoco dal Padre.

Mons. Michele Castoro

+ 5 maggio 2018