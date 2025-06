6 auto in fiamme a Manfredonia, notte di fuoco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due incendi stranamente concomitanti hanno portato alle fiamme 6 auto a Manfredonia la scorsa notte. Un’auto prende fuoco intorno a mezzanotte su via Antiche Mura, è una BMW. L’incendio interessa anche una seconda auto parcheggiata accanto. Distrutta anche l’ingresso di un pianoterra accanto all’auto. Ancora ignote le cause dell’incendio.



Nello stesso momento in Via G. Di Vittorio (nei pressi della Polizia) un’auto prende fuoco per cause ancora da accertare. Poi il vento spinge le fiamme e altre 3 auto restano coinvolte dalle fiamme. Danni anche al Bar adiacente alle auto parcheggiate.



In entrambi i casi pronto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.