5 nuovi autobus a metano consegnati dalla Regione Puglia al Comune di Manfredonia, Campo: “Servizio più efficiente e sostenibile”

5 nuovi autobus a metano consegnati dalla Regione Puglia al Comune di Manfredonia

Campo: “La sinergia pubblico-privato ha funzionato e continua a funzionare con efficienza”

Ciliento: “Investiti 45,8 milioni per la Puglia che si muove e in cui si creano relazioni”

Sono cinque i pullman per il trasporto pubblico urbano consegnati, questa mattina, dalla Regione Puglia al Comune di Manfredonia. Mezzi alimentati a metano – meno inquinanti e più silenziosi, dotati dei più moderni servizi per la sicurezza e l’accessibilità – che ne sostituiscono altrettanti a gasolio in servizio da 15 anni.

Ad utilizzarli saranno le società Acapt e Ferrovie del Gargano che fanno parte del consorzio Cotrap, assegnatario del servizio di traporto pubblico locale.

I mezzi consegnati a Manfredonia sono parte di una flotta di 148 autobus che la Regione Puglia ha acquistato e sta distribuendo a 29 Comuni.

“La città di Manfredonia ha voglia di viaggiare e di farlo nel modo più ecologico possibile; grazie all’attenzione della Regione Puglia oggi possiamo offrire ai cittadini un servizio più efficiente e sostenibile”, ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca introducendo l’incontro svolto nell’aula consiliare del Comune manfredoniano a cui hanno partecipato l’ assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento, il presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Paolo Campo, l’assessore ai Trasporti del Comune di Manfredonia Francesco Schiavone e i presidenti di Acapt, Nicola Biscotti, e di Ferrovie del Gargano, Germano Scarcia.

“Oggi cogliamo un primo obiettivo straordinario mettendo a disposizione dei cittadini mezzi più comodi e sicuri – ha affermato l’assessore Schiavone – È la premessa all’estensione del contratto di servizio che ci consenta di connettere tutto l’abitato della Riviera Sud, dopo essere riusciti a garantire le prime corse verso l’area dei Comparti”.

“La Regione Puglia è tra le regioni virtuose in tema di investimenti, anche con risorse proprie, nell’ammodernamento della flotta circolante – ha sottolineato Biscotti – mettendoci in condizione di utilizzare mezzi nuovi, meno inquinanti e più funzionali”; grazie a cui “siamo in grado di compiere un salto di qualità notevole – ha aggiunto Scarcia – a tutto vantaggio dei cittadini”.

“La sinergia pubblico-privato nel campo del trasporto ha funzionato e continua a funzionare con efficienza – il commento di Campo – grazie agli investimenti della Regione, sia per i mezzi che per l’estensione dei collegamenti, e alla capacità delle aziende pugliesi di rispondere con rapidità ed efficienza. Nel 2026 si svolgerà la nuova gara per l’assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale e sarà quella l’occasione di riprendere il progetto del Bus Rapid Transit, per la connessione veloce e sostenibile tra Manfredonia e Foggia, ed estendere la connessione treno-bus-bicicletta per avviare, finalmente, un efficiente servizio di bike sharing in tutta la Puglia”.

“Oggi a Manfredonia, mostriamo alla comunità il risultato di un investimento complessivo di 45,8 milioni di euro fatto dalla Regione per perseguire l’obiettivo del rinnovo delle flotte su gomma – ha detto l’assessore Ciliento -. Ricordo che sono in tutto 29 i Comuni che hanno usufruito di questa opportunità, e li ringrazio per questo, e che quindi nel giro di poche settimane potranno circolare complessivamente 148 nuovi autobus a metano per il servizio suburbano, di collegamento centro/periferia, ma anche centro/spiagge e luoghi di interesse socio, culturale e turistico. Del resto, parlare di trasporti significa parlare di ‘Puglia che si muove’, un aspetto fondamentale per creare relazioni. Gli autobus sono sostenibili, in un senso più ampio rispetto a quello che di solito si intende: sono a basso impatto ambientale, sono confortevoli, sono sicuri, sono accessibili ai diversamente abili e garantiscono un forte risparmio in costi di carburante e manutenzione. Questa è la nostra visione del TPL e per questo stiamo impegnando importanti risorse che ci hanno già consentito di dismettere e sostituire l’85% dei mezzi E1, E2 ed E3 ancora circolanti.”