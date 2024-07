42 nuovi autobus a metano per la città di Foggia acquistati dalla Regione Puglia

42 nuovi autobus a metano per la città di Foggia acquistati dalla Regione Puglia, che sta cogliendo tutte le opportunità di finanziamento per il rinnovo del parco autobus per il trasporto urbano ed extraurbano.

Questi 42 bus rientrano in un acquisto di 148 mezzi distribuiti ai Comuni pugliesi per sostituire gli Euro 2 e 3, che dal 2025 non potranno più circolare. Si tratta di un investimento di 45,8 milioni di euro, a valere su risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementare al PNRR.

Ma non è finita qui.#Foggia avrà anche 4 nuovi bus elettrici e presto, complessivamente, sulle strade dei comuni pugliesi circoleranno 190 autobus nuovi sostenibili, sicuri e confortevoli, anche grazie alle risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Lo scrive su Facebook Michele Emiliano