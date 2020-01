27 gennaio 2020: “Manfredonia ricorda”

La Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sulla tematica della Shoah e degli altri crimini perpetrati dal nazifascismo prima e durante la seconda guerra mondiale, per riaffermare il valore assoluto della libertà e dei diritti umani, ha organizzato, in collaborazione con la Bottega degli Apocrifi, un reading teatrale

A MEMORIA DI DONNA

con Nunzia Antonino, Fabio Trimigno (violino), Giovanni Salvemini (chitarra)

Esther Hillesum, per gli amici Etty, è una scrittrice olandese, ebrea, un’assistente sociale nel campo di transito di Westerbork, dove non è piacevole arrivare, ma da cui è ancora meno piacevole partire, per l’unica destinazione prevista: Auschwitz.

Ma prima ancora di tutto questo Etty è una giovane donna che continua ad amare disperatamente la vita ed è capace di posarsi sul mondo intorno con uno sguardo ironico.

Lunedì 27 gennaio 2020

ore 19.30 – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”

LA CITTADINANZA E’ INVITATA