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26 di maggio è la festa del nostro compatrono di Manfredonia: San Filippo Neri

26 di maggio è la nostra festa del nostro compatrono di Manfredonia: San Filippo Neri

Qui nella nostra città – si è avvezzi alla noncuranza; delle cose che hanno fatto i corsi della vita, non ho visto mai nessuno, e quasi nessuno ne parla nel ricordo che merita, si tratta per appunto di San Filippo Neri, al secolo Filippo Romolo Neri.

Nato a Firenze il 21 di luglio del 1515,battezzato nella piccola chiesa, di San Pier Grottino è morto a Roma il giorno 26 di maggio. Di famiglia benestante,infatti il padre svolgeva l’attività di notaio, Filippo, da piccolissimo perse la mamma..

Filippo cominciò a frequentare il convento di San Marco evangelista a Firenze, sotto la direzione del frate domenicano Girolamo Savonarola.morte,fu visitato dal suo caro amico di anni addietro San Carlo Borromeo.Qualche giorno dopo a causa di una forte emorragia, morì con lo sguardo in alto,e un sano sorriso sulla bocca, come se fosse vivo. I gabbiani del nostro cielo manfredoniano, dove nella Cattedrale si conservano : la berretta e un pezzo del suo cuore buono – gli fanno bizze con i loro voli di festa – per aver espresso il suo nome – dall’acqua all’aria proprio come un tuffatore.

Foto in Cattedrale rimasterizzata e testo

di Claudio Castriotta



