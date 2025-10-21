1600 biglietti venduti nelle prime 48H, Aeroitalia presa d’assalto grazie ai prezzi competitivi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Successo Straordinario per Aeroitalia a Foggia: Oltre 1600 Biglietti Venduti in 48 Ore

Un debutto folgorante per Aeroitalia all’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Nelle prime 48 ore di apertura delle vendite, sono stati acquistati più di 1600 biglietti, un risultato che ha superato le aspettative della stessa compagnia e infonde grande fiducia per il suo avvio di operazioni.

Questo dato eccezionale non è passato inosservato, dimostrando concretamente l’esistenza e la vivacità di un mercato locale pronto a volare. Sono stati infatti i sostenitori dello scalo, scegliendo di comprare un biglietto, a inviare un messaggio inequivocabile.

Tale successo ha spinto Aeroitalia ad accelerare i piani: la rotta per Bologna sarà anticipata, aggiungendosi ai collegamenti iniziali con Milano Malpensa e Torino. Un’ulteriore prova che la domanda è reale.

Il messaggio chiave per i viaggiatori resta uno: scegli di volare da o per Foggia. Acquistare i biglietti è l’unico modo per consolidare i risultati ottenuti e garantire la crescita futura dello scalo. Per tutte le informazioni utili e per prenotare il tuo volo, visita il sito ufficiale di Aeroitalia.

Ecco dove acquistare