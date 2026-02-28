[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

1526-2026, tre giorni di eventi per i 500 anni del forno a paglia di Orsara

Il 2-3-4 marzo, si celebrano i 5 secoli di ininterrotta attività di un luogo che è sinonimo di pane

Rievocazione della cottura collettiva, le donne torneranno a portare le proprie pagnotte per l’infornata

“Pane e Salute” sforna da mezzo millennio, oggi è il ‘regno’ del Maestro Angelo Di Biccari

Il segreto del lievito madre, le pagnotte da 4 chili che restano buone da mangiare per 15 giorni

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – 1526-2026: il più antico forno a paglia della Puglia, a Orsara in provincia di Foggia, il 2-3 e 4 marzo celebrerà i suoi 500 anni di ininterrotta attività. In via Caracciolo 13, dove si trova il forno a paglia “Pane e salute”, le iniziative per celebrare lo storico anniversario cominceranno lunedì 2 marzo, alle 8 del mattino: per tutta la giornata, si potrà assistere alle fasi di accensione e alla cottura del pane preparato con lievito madre e farina di grani della Daunia. Martedì 3 marzo, alle ore 10, ci saranno i bambini delle scuole orsaresi a divertirsi e imparare con un laboratorio sensoriale a cui seguirà la degustazione di pizza, pizze fritte e “pizz’n’terr” con la mortadella o la nutella.

IL RITUALE DI COMUNITÀ. La giornata più suggestiva sarà quella di mercoledì 4 marzo quando, dalle ore 17, con un vero e proprio evento comunitario. Il forno tornerà a essere quello che è stato anticamente, attraverso la rievocazione storica della cottura collettiva: le donne orsaresi porteranno le proprie pagnotte contrassegnate per infornarle in via Caracciolo, come accadeva secoli fa. Ad accompagnare la rievocazione, ci saranno il racconto e le interviste di Virginia Zullo, giornalista RAI; e Antonella Petitti, giornalista gastronomica e fondatrice di Rosmarinonews. L’evento sarà coordinato da Elena Bellusci, redattrice di Dissapore.

UN LUOGO MAGICO. Il forno a paglia di via Caracciolo 13 è un luogo che appartiene all’identità storica, sociale e culturale di Orsara di Puglia. Le massaie di un tempo vi si recavano per infornare l’impasto che avevano preparato in casa. Era ed è stato per lungo tempo un “forno di Comunità”. Da oltre 100 anni, è di proprietà della famiglia Di Biccari. Oggi è il “regno” di Angelo Di Biccari, “Mastro del pane” da cinque generazioni, cuoco-fornaio e pizzaiolo che quotidianamente, assieme ai suoi familiari, sforna decine di pagnotte, alcune delle quali arrivano a pesare anche quattro chili e mantengono una buona fragranza fino a 15 giorni dopo essere state sfornate. Il segreto è un lievito madre che da 100 anni è costantemente rigenerato.

LA STORIA È FUTURO. Il forno a paglia di Orsara, in aprile, sarà uno dei luoghi che gli ospiti della Residenza Fotografica “Dove tende la luce” potranno immortalare con i propri scatti. Per la selezione delle fotografe e dei fotografi che parteciperanno alla residenza, il Comune di Orsara di Puglia ha pubblicato un bando consultabile al link https://www.visitorsaradipuglia.it/bando-residenza-fotografica/.