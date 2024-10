10 ottobre, Giornata della Salute Mentale: le iniziative di ASL Foggia

World Mental Health Day: le iniziative della ASL Foggia

per sensibilizzare la comunità sul tema della Salute Mentale

Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Mental Health Day – Giornata Mondiale della Salute Mentale, un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale e per promuovere la consapevolezza e il supporto a chi ne ha bisogno.

Anche quest’anno, la ASL Foggia, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale diretto da Savino Dimalta, ha organizzato una serie di iniziative sul territorio per sensibilizzare la popolazione, favorire il dialogo e offrire supporto a chi soffre di disturbi mentali o è vicino a persone che ne sono affette.

Screening gratuito per i disturbi d’ansia e il disturbo depressivo

Durante la giornata, previa prenotazione, sarà possibile effettuare uno screening gratuito per i disturbi d’ansia ed il disturbo depressivo presso gli ambulatori dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) degli Ospedali “San Camillo de Lellis” di Manfredonia e “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

Lo screening si rivolge a persone di età superiore ai 18 anni.

Il disturbo depressivo è diffuso tra la popolazione generale e quindi molto ben conosciuto. Sembra, infatti, che ne soffra dal 10% al 15% della popolazione, con una frequenza maggiore tra le donne.

I disturbi d’ansia sono più diffusi di ogni altro tipo di disturbo psichiatrico con circa un terzo delle persone che soddisfano i criteri per un disturbo d’ansia a un certo punto della loro vita. Tuttavia, i disturbi d’ansia tendono a essere sotto diagnosticati.

È possibile prenotare chiamando il numero 0884-510525, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.

Supporto all’infanzia e all’adolescenza

Il Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza promuove una giornata dedicata alla popolazione per l’informazione e l’orientamento dei servizi.

Il personale sanitario dell’ambulatorio di Foggia, sito in via Montegrappa 25, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, sarà a disposizione delle famiglie bisognose di supporto nella gestione della relazione con i propri figli.

Si avrà, pertanto, la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti circa la possibilità di screening sugli stati mentali a rischio.

Questa giornata potrebbe aiutare ad intercettare subito campanelli d’allarme che possono manifestarsi nelle varie fasi di vita dall’infanzia all’adolescenza, consentendo un intervento precoce ed individualizzato.

Seguirà, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, una Tavola rotonda dedicata ai genitori sulle tematiche dell’adolescenza.

Insieme contro i pregiudizi

“Insieme contro i pregiudizi” è il tema dell’incontro in programma a San Giovanni Rotondo, presso l’Auditorium Maria Pyle, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Una occasione per comprendere, condividere, confrontarsi e vincere lo stigma nella salute mentale.

Luci Verdi: Anelli di una Catena

La ASL Foggia aderisce all’iniziativa della Società Italiana di Psichiatria illuminando di verde, colore simbolo della salute mentale, le facciate di alcuni dei presidi sanitari del territorio. Questa iniziativa simbolica ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul diritto alla salute mentale, ponendo l’accento sulla necessità di promuovere una nuova cultura della salute mentale che combatta pregiudizi e stigma.

A partire dal tramonto del 10 ottobre, luci verdi coloreranno le facciate dei seguenti edifici:

Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo (ingresso monumentale)

Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia

Distretto Socio Sanitario di Cerignola (ex Ospedale Tommaso Russo)

Distretto Socio Sanitario di Foggia (Piazza della Libertà)

Attraverso l’illuminazione di questi luoghi, la ASL Foggia intende lanciare un forte messaggio di inclusione e consapevolezza.