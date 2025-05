Zapponeta vince i playoff di Seconda Categoria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Che soddisfazione! 💪👏❤️

L’ASD Real Zapponeta oggi vince i playoff su un campo ostico, quello di Terlizzi, e si aggiudica i playoff del Campionato di Seconda Categoria.

Un lungo percorso fatto di entusiasmo, impegno, dedizione e sacrificio sempre all’insegna dei valori dello sport.

Una stagione straordinaria, che ha visto a novembre scorso l’inaugurazione del nuovo manto erboso allo Stadio De Martino e che oggi culmina con questa gioia che i ragazzi ci hanno regalato.

Abbiamo sin da subito, come Amministrazione Comunale, creduto e sostenuto questo ambizioso progetto sportivo.

Il nostro impegno non mancherà neanche per l’avvenire.

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Zapponeta i nostri più sentiti ringraziamenti e le più vive congratulazioni a tutti i calciatori, ai dirigenti, allo staff e al Mister, Giovanni Capocchiano.

Orgogliosi di voi. Grazie ASD Real Zapponeta!

IL SINDACO

Vincenzo Riontino

⚽️💛💙