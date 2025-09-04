[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zapponeta, stato di calamità naturale: via libera dalla Regione Puglia

Abbiamo partecipato oggi presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia all’atteso incontro sulla crisi idrica che da mesi sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura, al quale hanno preso parte tutti gli enti coinvolti, dai Comuni interessati all’AQP e Consorzio di Bonifica.

Ringraziamo l’assessore Donato Pentassuglia per la disponibilità.

Nel corso del confronto abbiamo ribadito con forza la necessità di soluzioni rapide per sostenere le nostre aziende agricole, oggi allo stremo per la mancanza di acqua. Una crisi che rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza economica e sociale.

Accogliamo con favore la disponibilità della Regione, che ha accolto positivamente la nostra richiesta di calamità e ha garantito di procedere in tempi rapidi con la richiesta al Ministero per il riconoscimento dello stato di calamità naturale causato dalla siccità.

Si tratta di un primo passo importante, che però non basta a rispondere all’urgenza della situazione.

Per questo abbiamo chiesto ulteriori misure: ristori immediati a favore degli agricoltori e interventi tempestivi per garantire acqua e sostenere il comparto agricolo, senza il quale l’intera economia del territorio rischia il collasso.

Siamo consapevoli che le opere strutturali richiederanno tempo, ma proprio per questo servono risposte concrete e soluzioni tampone già nell’immediato. La disponibilità mostrata dalla Regione è un segnale positivo, che ci spinge a continuare a lavorare insieme con spirito costruttivo, pur nella fermezza delle nostre richieste.

Noi continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare chi di dovere, dando voce ai nostri agricoltori che non devono sentirsi soli in questo momento difficile.