Zaccheria, l’incontro tra Foggia e Messina del 19 aprile si svolgerà a porte aperte

L’amministrazione comunale ha deciso di coprire i costi del servizio di stewarding

L’Amministrazione comunale di Foggia comunica che la partita tra Foggia e Messina, in programma venerdì 19 aprile prossimo allo stadio “Zaccheria”, si svolgerà regolarmente con la presenza del pubblico.

Dopo le criticità emerse nei giorni scorsi in merito alla copertura dei costi relativi al servizio di stewarding, il Comune di Foggia ha deciso di intervenire direttamente per garantire il regolare svolgimento dell’incontro, facendosi carico delle spese necessarie.

“Abbiamo ritenuto doveroso – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta – intervenire in modo concreto per evitare che la partita venisse disputata senza pubblico. Lo sport è un patrimonio della comunità e il calcio rappresenta un momento di aggregazione, identità e passione per tanti cittadini. Concetti questi che non dovrebbero mai essere messi in discussione qualsiasi siano le problematiche societarie”.