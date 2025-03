[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

XIX Campionato Primaverile di vela d’altura Città di Manfredonia – Gargano Spring Race

Al via la XIX edizione del Campionato di Vela d’altura “Città di Manfredonia” – Gargano Spring Race nelle acque del Golfo, dal 9 marzo al 11 maggio 2025. Lo storico Campionato di vela, che in passato solitamente si è svolto nei mesi invernali, da quest’anno si svolge in primavera.

La competizione velica organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sez. di Manfredonia è frutto del lavoro in sinergia con le sezioni LNI di Rodi e Isole tremiti, Barletta, Trani, Vieste, Peschici, Ischitella e con la preziosa collaborazione dell’Associazione Amici della Vela ASD, dei Lions Club Manfredonia Host e dei Rotary IYFR.

La prima data riprende il format del percorso su boe nelle acque antistanti il Golfo, le altre 4 date a seguire prevedono invece percorsi costieri che attraversano le acque delle località marittime più vicine alla Città di Manfredonia.

Il 9 Marzo la prima giornata con percorso tecnico su boe al centro del Golfo di Manfredonia.

La seconda data da segnare in calendario è quella del 23 Marzo con la decima edizione del “Trofeo Daunia Cup Lions” promosso in collaborazione con Lions Club Manfredonia Host e Lions Foggia Umberto Giordano sul percorso Manfredonia – Mattinata – Manfredonia.

La terza e quarta tappa si svolgeranno il 6 e il 13 Aprile sulle rotte tra Manfredonia, Barletta e Trani prevedendo l’assegnazione del dodicesimo “Trofeo Rotary IYFR” e del secondo “Trofeo Trabucco – Comune di Barletta”.

L’ultima data da salvare è quella di Sabato sera 10 Maggio quando all’imbrunire, sotto la luna piena, verrà dato il via all’ultima tappa del campionato con rotta verso Rodi Garganico dopo aver fatto l’inchino, alle prime luci dell’alba, alle città di Vieste e Peschici. Sarà assegnato in questa occasione il nono “Trofeo dei Trabucchi”.

Le varie tappe saranno allietate dalle premiazioni dei singoli eventi con conviviali goliardici tra sportivi e amanti del mare, occasioni di confronto, di socialità e scambio di informazioni tecniche.

La proclamazione dei vincitori del Campionato, con l’assegnazione del Trofeo “XIX Campionato d’Altura – Città di Manfredonia” , avverrà con la cerimonia di premiazione che si terrà domenica 18 Maggio alle ore 18:30 presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare.

Con il coordinamento del delegato regionale LNI Marcello Zaetta, proficuo e sinergico è risultato il gioco di squadra di tutte le sedi della Lega Navale Italiana che si affacciano sulla costa garganica e nelle acque del Golfo – dichiara il presidente Francesco Brunetti della Lega Navale di Manfredonia – quali le Sezioni di Manfredonia, Barletta, Trani, Vieste, Peschici, Ischitella e la Sezione di Rodi Garganico e Isole Tremiti col suo energico presidente Michele Presutto.

Roberto Centonza

Consigliere agli Sport – LNI Manfredonia