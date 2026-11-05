X Factor 2026, canzoni e assegnazioni del 5 novembre: ospite Fulminacci nel terzo Live

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Nuovo appuntamento con X Factor 2026, che giovedì 5 novembre torna in prima serata con il terzo Live Show. Dopo le emozioni delle prime settimane, i concorrenti ancora in gara dovranno affrontare una sfida completamente diversa dal solito, cimentandosi con alcuni dei brani più celebri della storia della musica internazionale e italiana.

La serata, ribattezzata Jukebox Night, porterà sul palco capolavori che hanno segnato gli anni Sessanta e Settanta, da David Bowie ai Pink Floyd, passando per Lucio Battisti, gli ABBA e Rino Gaetano. A guidare lo spettacolo sarà ancora una volta Giorgia, mentre il cast dei giudici composto da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi proverà a portare avanti i propri talenti. Quali canzoni canteranno i concorrenti? Chi sarà l’ospite della serata? E come funzionerà l’eliminazione del terzo Live?

La Jukebox Night porta sul palco i grandi successi degli anni Sessanta e Settanta

La puntata del 5 novembre sarà interamente dedicata ai grandi classici della musica.

Gli undici concorrenti rimasti in gara dovranno reinterpretare canzoni che hanno fatto la storia del rock, del pop e della musica d’autore. I giudici hanno scelto brani molto diversi tra loro, con l’obiettivo di mettere alla prova personalità, tecnica e capacità interpretativa dei propri artisti.

Tra le canzoni più attese figurano Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, Rebel Rebel di David Bowie, Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, Mi ritorni in mente di Lucio Battisti e Mamma Mia degli ABBA.

Una sfida particolarmente difficile perché i concorrenti dovranno confrontarsi con brani iconici e allo stesso tempo trovare il modo di renderli personali.

Fulminacci ospite del terzo Live di X Factor

Ad arricchire la serata ci sarà anche Fulminacci, ospite speciale del terzo Live Show. Il cantautore romano salirà sul palco di X Factor dopo un anno particolarmente importante per la sua carriera, caratterizzato dal successo ottenuto con il brano Stupida Sfortuna e dalla pubblicazione dell’album Calcinacci.

La sua esibizione si inserirà perfettamente nell’atmosfera musicale della Jukebox Night e rappresenterà uno dei momenti più attesi della puntata.

Come funziona la gara del 5 novembre

La competizione manterrà il meccanismo già visto nelle precedenti puntate.

Gli undici concorrenti verranno suddivisi in due manche e, al termine delle esibizioni, i meno votati finiranno nello scontro finale. A quel punto saranno i giudici a decidere chi dovrà lasciare il programma.

In caso di parità entrerà però in gioco il celebre Tilt, che affiderà la decisione direttamente al pubblico.

Con una scaletta ricca di grandi classici e la presenza di Fulminacci, il terzo Live di X Factor 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più spettacolari di questa edizione, tra nostalgia musicale, nuove interpretazioni e una gara sempre più serrata verso le fasi decisive del talent show.