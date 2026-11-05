Grande Fratello Vip, quando finisce il reality? Svela la data della finale 2026

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Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello Vip. Alcune voci parlavano addirittura di una possibile chiusura anticipata del reality di Canale 5, alimentando i dubbi dei telespettatori sulla durata effettiva dell’edizione condotta da Ilary Blasi.

A fare chiarezza è stata però Selvaggia Lucarelli, opinionista del programma insieme a Cesara Buonamici, che ha deciso di intervenire direttamente sui social per spiegare quale sarà il destino del reality. Le sue parole hanno messo fine alle speculazioni sulla conclusione anticipata, pur lasciando aperto uno scenario interessante per le prossime settimane. Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip? Quante puntate mancano alla conclusione? E cosa potrebbe cambiare nella programmazione di novembre?

Selvaggia Lucarelli conferma la data della finale del Grande Fratello Vip

La principale novità riguarda proprio la conclusione del reality. Attraverso alcune storie pubblicate sui propri canali social, Selvaggia Lucarelli ha smentito le indiscrezioni che parlavano di una chiusura anticipata del programma. L’opinionista ha ribadito che la finale del Grande Fratello Vip 2026 resta fissata per lunedì 30 novembre.

Le sue dichiarazioni hanno quindi escluso, almeno per il momento, qualsiasi accorciamento del percorso previsto da Mediaset. Il reality continuerà dunque il proprio cammino fino alla data stabilita fin dall’inizio dell’edizione.

Possibili novità nella programmazione delle ultime settimane

Se da una parte la data della finale sembra confermata, dall’altra non sono escluse novità nel calendario delle prossime puntate.

La stessa Lucarelli ha infatti lasciato intendere che potrebbero esserci ulteriori appuntamenti settimanali prima della conclusione del programma. In altre parole, Mediaset potrebbe valutare alcuni raddoppi per accompagnare il reality verso il gran finale.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla programmazione delle prossime settimane, ma l’ipotesi resta sul tavolo e potrebbe modificare il ritmo della parte conclusiva del reality.

Un’edizione più corta rispetto al passato

La finale del 30 novembre conferma anche un altro dato interessante. L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, partita il 17 settembre, dovrebbe chiudersi dopo circa 75 giorni di programmazione. Una durata molto più contenuta rispetto ad alcune stagioni del passato, che avevano superato abbondantemente i sei mesi di permanenza nella Casa.

Nonostante il calendario più breve, il programma continua a generare discussioni e interesse tra il pubblico, grazie alle dinamiche tra i concorrenti e ai continui colpi di scena che caratterizzano questa fase della gara.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dunque, il conto alla rovescia è già iniziato: il vincitore del Grande Fratello Vip 2026 verrà incoronato nella serata di lunedì 30 novembre.