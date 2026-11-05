Splendida Cornice, anticipazioni 5 novembre: Geppi Cucciari accoglie numerosi ospiti

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, in onda giovedì 5 novembre in prima serata. Anche questa settimana la trasmissione proporrà un mix di attualità, spettacolo, cultura, letteratura e musica, con numerosi ospiti pronti a raccontare i propri progetti e le proprie esperienze.

Tra collegamenti, esibizioni dal vivo e interviste, la puntata vedrà alternarsi giornalisti, scrittori, attori e protagonisti del mondo della cultura italiana. Grande spazio anche al cinema, alla letteratura e alla danza, elementi che da sempre caratterizzano il format di Rai Cultura. Chi saranno gli ospiti della puntata del 5 novembre? Quali temi affronterà Geppi Cucciari? E quali sorprese attendono il pubblico di Rai 3?

Paola Turci, Milena Gabanelli e i protagonisti dell’informazione

Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà Paola Turci, protagonista di un momento musicale insieme a Geppi Cucciari sulle note di Una generazione da poco, rilettura del celebre brano Un’emozione da poco.

Spazio poi all’informazione e all’attualità con la presenza di Milena Gabanelli, che presenterà il suo nuovo libro La resa dei conti. In collegamento interverranno inoltre Giovanna Botteri da New York ed Enrico Mentana da Teulada, offrendo spunti e riflessioni sui principali temi del momento.

La puntata conferma così l’attenzione di Splendida Cornice per il giornalismo e l’approfondimento culturale.

Cinema e letteratura protagonisti della serata

Ampio spazio sarà dedicato anche al cinema italiano.

In studio arriveranno Beatrice Arnera, Pietro Sermonti e Carlo Amleto, protagonisti della commedia Un tranquillo funerale di famiglia diretta da Massimiliano Bruno.

La trasmissione accoglierà inoltre alcuni tra i nomi più importanti del panorama letterario nazionale. Geppi Cucciari intervisterà Marcello Fois, vincitore del Premio Campiello 2026 con il romanzo L’immensa distrazione, Paolo Di Paolo, autore di Tremare, e Andrea Vianello, in libreria con I figli si baciano di notte.

Tra gli ospiti anche Elvina Finzi e Tommaso Tirelli, che presenteranno il volume Polvere di stelle.

Danza, divulgazione e gli immancabili “competenti”

Come da tradizione, anche questa settimana il pubblico in studio si confronterà con i celebri “competenti” della trasmissione.

Saranno presenti Amalia Ercoli Finzi, Giuseppe Antonelli, Ester Viola e Ilaria Albano, che contribuiranno al dibattito sui temi affrontati durante la serata.

Non mancheranno inoltre gli interventi di Andrea Maggi, Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini, mentre la parte musicale sarà accompagnata dalla band guidata da Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

La puntata proporrà infine un momento dedicato alla danza con il passo a due Profonde emozioni, interpretato dai giovani ballerini Emma Vasta ed Evan Frau, accompagnati al clavicembalo da Carlo Centemeri. Una serata ricca di ospiti e contenuti che conferma l’identità di Splendida Cornice come uno dei programmi culturali più seguiti della televisione italiana.