X Factor 2026, Achille Lauro lascia il talent: perché e chi sarà nella nuova giuria

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La ventesima edizione di X Factor 2026 si prepara a essere una delle più attese degli ultimi anni. Il talent show di Sky, ormai vicino a un traguardo simbolico, sta definendo il cast che accompagnerà la nuova stagione, tra conferme importanti e un’uscita di scena che ha sorpreso molti fan: Achille Lauro ha deciso di lasciare il programma.

Una scelta che arriva in un momento particolarmente intenso della sua carriera, mentre la produzione lavora per mantenere un equilibrio tra continuità e rinnovamento.

Perché Lauro ha scelto di non tornare? Chi siederà al tavolo dei giudici? E quali cambiamenti attendono il pubblico nella prossima edizione? Scopriamolo insieme.

Perché Achille Lauro lascia X Factor 2026: una scelta professionale, non un addio polemico

La notizia dell’uscita di Achille Lauro da X Factor 2026 ha iniziato a circolare come indiscrezione, ma è stata presto confermata da più fonti. Il cantante romano, reduce da un periodo di grande visibilità e da un tour che ha registrato numerosi sold out, avrebbe comunicato alla produzione la volontà di non proseguire l’esperienza come giudice.

Non si tratta di una rottura né di un dissidio interno. Al contrario, la separazione viene descritta come serena, quasi inevitabile, dettata dalla necessità di dedicarsi completamente ai nuovi progetti musicali e artistici che lo attendono nei prossimi mesi.

Lauro, infatti, sta vivendo un momento di forte rilancio, anche grazie alla sua partecipazione al talent, che gli ha permesso di riconnettersi con il pubblico dopo anni di esposizione mediatica intensa. Il suo calendario, però, è diventato incompatibile con gli impegni richiesti da X Factor.

Tra concerti, nuovi lavori in studio e voci insistenti su un possibile debutto nel mondo del cinema, l’artista ha scelto di concentrare le energie su ciò che sente più urgente in questa fase della sua carriera.

In molti sperano ancora in un ripensamento, ma le possibilità vengono considerate minime.

La produzione, pur provando a trattenerlo, ha già iniziato a muoversi per trovare un sostituto all’altezza.

La nuova giuria di X Factor 2026: conferme, ritorni e un posto ancora da assegnare

Se l’addio di Achille Lauro rappresenta l’unica vera novità, il resto del cast sembra orientato verso la continuità. La produzione punta infatti a confermare il gruppo che ha funzionato nella scorsa edizione, mantenendo un equilibrio tra competenze musicali, personalità televisiva e capacità di lavorare con i giovani talenti.

Secondo le anticipazioni, torneranno:

Francesco Gabbani, alla sua seconda stagione dopo aver sostituito Manuel Agnelli

Jake La Furia, presenza solida e molto apprezzata dal pubblico

Paola Iezzi, che ha portato al tavolo una sensibilità pop e una grande esperienza artistica



Alla conduzione, invece, è quasi certa la conferma di Giorgia, che ha conquistato pubblico e critica con un debutto sorprendente. La cantante ha dimostrato di saper gestire il palco con naturalezza, eleganza e una capacità di ascolto che ha dato nuova energia al format. Resta aperta la questione del quarto giudice.

La produzione ha già avviato i provini per individuare un nome capace di raccogliere l’eredità di Lauro, una figura che abbia carisma, credibilità musicale e un forte appeal televisivo.

Al momento non circolano nomi ufficiali, ma l’obiettivo è trovare un profilo che possa portare freschezza senza snaturare l’identità del programma.

Cosa aspettarsi da X Factor 2026: registrazioni, novità e un’edizione simbolica

La ventesima edizione di X Factor rappresenta un traguardo importante. Le registrazioni inizieranno a giugno, mentre la messa in onda è prevista per settembre. La macchina organizzativa è già in movimento, con gli autori impegnati a definire il cast, selezionare i talenti e costruire un impianto narrativo che celebri la storia del programma senza rinunciare all’innovazione.

L’uscita di Achille Lauro apre una sfida interessante: trovare un nuovo giudice che sappia portare un contributo originale e che possa inserirsi in un gruppo già affiatato. Allo stesso tempo, la conferma degli altri membri della giuria garantisce stabilità e continuità, elementi fondamentali per un talent che vuole celebrare la propria storia senza perdere il contatto con il presente.

X Factor 2026 si prepara così a un’edizione che unisce tradizione e cambiamento, con un cast quasi confermato e un tassello ancora da completare. Il pubblico attende di scoprire chi prenderà il posto di Lauro e quali sorprese riserverà la nuova stagione.