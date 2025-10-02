[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WWF “Urban Nature” – La festa della Natura in città

La crisi climatica sta incidendo sempre più sulle nostre vite, con effetti particolarmente gravi negli ambienti urbani, dove la sicurezza, la salute e il benessere psicologico dei cittadini sono messi a rischio. Ma una risposta esiste: integrare la natura nelle città. Verde urbano, infrastrutture verdi e “soluzioni basate sulla natura” rappresentano la strategia più efficace per affrontare il cambiamento climatico, migliorare la qualità della vita e proteggere la biodiversità.

Con questo spirito il WWF lancia anche quest’anno Urban Nature, la grande festa della Natura in città. Il WWF Foggia, insieme a scuole, comunità locali, amministrazioni e associazioni, promuove una serie di eventi dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturale urbano e periurbano.

GLI APPUNTAMENTI DI URBAN NATURE 2025

📍 Vieste – 4 ottobre 2025 , dalle 9.50 alle 13.30 – Torre Porticello

Passeggiata naturalistica guidata alla scoperta della baia e della torre costiera di Porticello, in collaborazione con AIGAE e Giacche Verdi di Vieste.

Programma:

ore 9.50 ritrovo presso la piazzola all’ingresso del Camping Villaggio Molinella (o parcheggio adiacente), partenza escursione verso la torre con scuole e famiglie;

ore 10.30 attività nei pressi della torre: osservazione della flora e fauna costiera, del trabucco e cenni storici, riflessioni su natura, turismo e comunità locali, attività esperienziali e didattiche.

📍 Andria – 4 e 5 ottobre 2025, dalle 9.30 alle 13.00 – Parco Cardinale Ursi

Due giornate di festa e consapevolezza ecologica insieme al Nucleo Carabinieri della Biodiversità, FareNatura, Forum Ambientalista, Legambiente, comitati di quartiere e scuole. Il simbolo sarà la talea di Falcone, donata alla comunità come testimonianza di resilienza e del valore degli alberi per il benessere urbano.

Programma:

Yoga e pratiche di connessione con la natura;

“Tree hugging” (abbraccio degli alberi);

Laboratori di educazione ambientale per riconoscere le specie locali;

Stand di associazioni ecologiche, culturali e sportive;

Momenti di incontro per rafforzare la collaborazione tra cittadini, scuole, istituzioni e realtà locali.

📍 Foggia – 5 ottobre 2025, ore 10.30-13.30 – Parco Campi Diomedei

Un’occasione di dialogo e confronto su come valorizzare il parco attraverso una gestione partecipata ed eco-sostenibile.

Programma:

Passeggiata nel cuore verde della città per scoprire insieme la biodiversità urbana.Ospiti della giornata saranno botanici, l’Università Verde e archeologi che ci faranno conoscere le potenzialità inespresse del sito neolitico. Un momento per immaginare il futuro di questo importante polmone verde di Foggia.

Urban Nature è un invito a guardare le città con occhi nuovi: luoghi in cui la natura non è un lusso, ma una necessità per il benessere collettivo. Il WWF Foggia invita cittadini, famiglie, scuole e istituzioni a partecipare numerosi a questa festa diffusa, per costruire insieme comunità più resilienti, solidali e sostenibili.

Per informazioni:

foggia@wwf.it