World Cafè con Domenico La Marca

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 presso il mio comitato elettorale (Corso Manfredi, 108), vi aspetto per un World Cafè, un incontro per stimolare la produzione di idee, riflessioni, proposte e soluzioni su criticità e nuove prospettive per il futuro di Manfredonia.

Assieme a me, per parlare di giovani, donne e anziani, ci saranno anche Giovanni Papagni, pedagogista, e Alice Amatore, assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Foggia.

Vi aspetto numerosi per confrontarci assieme!