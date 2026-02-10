Whatsapp: nuova truffa della ballerina. Attenzione!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLA BALLERINA SU WHATSAPP

“Sui cellulari dei lucchesi si sta diffondendo la truffa della ballerina.

Da un contatto conosciuto attraverso la piattaforma whatsapp arriva un link che invita a votare per una ballerina che si dice essere figlia della persona da cui proviene il messaggio.

Cliccando a quel link il rischio è che il telefonino possa diventare a sua volta veicolo di truffa, infatti a distanza di poco dai numeri WhatsApp che hanno aderito alla gara, partono richieste di denaro che fanno leva su presunte difficoltà economiche del mittente.

L’effettivo titolare dell’account da cui partono le richieste diventa per un po’ inconsapevole del problema pertanto capisce la situazione nel momento in cui viene chiamato dai suoi contatti che lo avvisano dell’insolita richiesta.

NON CLICCATE SUL LINK DELLA BALLERINA.

Se vi avvisano di essere finiti nella trappola disconnettete tutte le connessioni che fanno riferimento a “WhatsApp web” cliccando su “Dispositivi collegati” e aumentate i livelli di sicurezza nella modalità a due fattori