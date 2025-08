[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

West Nile, questa notte intervento straordinario di disinfestazione a Manfredonia

ASE S.p.A., il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che nella notte tra lunedì 4 agosto e martedì 5 sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione (West Nile) antilarvale nelle zone sensibili.

L’operazione sarà condotta mediante nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, specificamente mirati a contrastare la proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti volanti, particolarmente presenti in questa stagione. Si tratta di un trattamento altamente efficace ma pensato nel rispetto della sicurezza di persone, animali e ambiente.

L’intervento interesserà alcune aree sensibili, maggiormente esposte alla presenza di insetti:

• Siponto e Riviera Sud;

• ⁠Borgo Mezzanone;

• Frazione Montagna;

• ⁠Case Sparse

• ⁠Zona canile (D/32)

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento potrebbe essere posticipato alla notte successiva, ovvero tra martedì 5 e mercoledì 6.

Questo permetterà di garantire la piena efficacia del trattamento.

Per la buona riuscita dell’intervento e per garantire la sicurezza di tutti, invitiamo la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni:

• Tenere chiuse finestre e balconi durante le ore dell’intervento;

• Coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;

• Ritirare indumenti stesi e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.

In contemporanea si proseguirà con la disinfestazione ordinaria come da calendario:

5 AGOSTO 2025 – MARTEDÌ

DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona (Monticchio – Centro)

da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado – Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8 – C/9 – C/10 – C/11.

6 AGOSTO 2025 – MERCOLEDÌ

DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona (Centro – Stazione)

da via Arcivescovado – Scaloria attestante fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite – cooperative Algesiro – Gozzini.

Zona (Porta Foggia)

da via E. Giustino attestante a fine abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12 – C/13.

7 AGOSTO 2025 – GIOVEDÌ

DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona Siponto – 2° piano di Zona – D/32 – Comparti

8 AGOSTO 2025 – VENERDÌ

DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone

Per maggiori informazioni:

www.asemanfredonia.it

www.comune.manfredonia.fg.it

Numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00)

Centro antiveleni 800183459

ASE S.p.A. e Mariarita Valentino