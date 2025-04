Welfare Day, esperimento riuscito: a Manfredonia un primo passo per colmare le distanze

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WELFARE DAY, ESPERIMENTO RIUSCITO: A MANFREDONIA UN PRIMO PASSO PER COLMARE DISTANZE E CREARE CONNESSIONI REALI

Il 15 aprile, Largo Diomede e il LUC “Peppino Impastato” hanno ospitato il primo Welfare Day – I Servizi Sociali incontrano la città, una manifestazione che ha rappresentato molto più di un evento informativo. È stata una giornata di incontro autentico e partecipato, vissuta intensamente da chi ogni giorno lavora per il benessere collettivo e da chi ha colto l’occasione per avvicinarsi a servizi, diritti e opportunità.

L’iniziativa, ideata e voluta dall’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, è nata per abbattere le distanze tra cittadini, servizi sociali e istituzioni, creando un’occasione di ascolto e relazione reale tra i diversi attori del territorio.

La partecipazione è stata ampia e sentita. Largo Diomede, animato dai gazebo informativi curati da associazioni, CAF e realtà del Terzo Settore, si è trasformato in uno spazio concreto di orientamento e ascolto. Anche i più piccoli hanno potuto vivere momenti di serenità e gioco grazie all’animazione presente in piazza.

Contemporaneamente, il LUC “Peppino Impastato” ha ospitato due tavole rotonde molto partecipate. La prima, dedicata all’approfondimento sui servizi sociali attivi, ha visto interventi istituzionali chiari e concreti. Sipontina Sciannandrone, responsabile dell’INPS di Manfredonia, ha illustrato le principali misure di sostegno economico a disposizione dei cittadini, offrendo chiarimenti pratici su accessi e requisiti. Francesco Rizzitelli, in rappresentanza di ARCA Capitanata, ha parlato delle novità in arrivo per l’edilizia residenziale pubblica, tra cui ristrutturazioni imminenti e la previsione di nuovi alloggi. Don Luciano Vergura, per la Caritas Diocesana, ha raccontato con passione l’impegno quotidiano nel fornire aiuti gratuiti e supporto alle persone più fragili. Giuseppe La Torre, responsabile del Centro per l’Impiego di Manfredonia, ha evidenziato le opportunità formative e lavorative presenti sul territorio, sottolineando l’importanza della collaborazione con gli enti locali. Il dibattito che ne è seguito è stato ricco e coinvolgente: il pubblico ha posto numerose domande, ricevendo risposte puntuali e concrete, in un clima di dialogo vero e costruttivo.

La seconda tavola rotonda, dal titolo “Il Terzo Settore come opportunità di lavoro”, si è aperta con il saluto del sindaco Domenico la Marca, che ha sottolineato l’importanza del Terzo Settore nello sviluppo delle comunità. Hanno portato il loro contributo Francesco Di Maggio, in rappresentanza dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali, che ha parlato della professionalizzazione dei percorsi nel sociale; Giovanni Papagni, pedagogista, che ha evidenziato il valore delle competenze educative e relazionali; e Riccardo De Facci, cooperatore sociale ed ex presidente del CNCA, che ha offerto uno sguardo sulle opportunità occupazionali del Terzo Settore.

È stato un pomeriggio denso di contenuti e di umanità. Un’occasione per ascoltare, spiegare, costruire fiducia. Un momento per avvicinare i cittadini ai servizi e i servizi alla realtà quotidiana delle persone.

“Abbiamo fatto il primo passo – dichiara l’Assessora Maria Teresa Valente –e lo abbiamo fatto insieme. Da oggi, il welfare di prossimità non è più un concetto astratto, ma una direzione concreta su cui continueremo a lavorare.”