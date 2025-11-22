Weekend di sfide per i giovani del Manfredonia Calcio: spicca la sfida alla Reggina per gli U19
Nuovo fine settimana intenso per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio, con Under 19, Under 17 e Under 15 tutte pronte a scendere in campo.
Si parte domani, sabato 22 novembre, con l’Under 19 di mister Perrone, impegnata nella 12ª giornata del campionato Juniores Nazionale.
I biancocelesti affronteranno una delle trasferte più difficili della stagione, facendo visita alla Reggina, attuale capolista del girone.
Il Manfredonia arriva però alla sfida con entusiasmo e fiducia, dopo la brillante vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Fasano.
Domenica mattina toccherà invece a Under 17 e Under 15.
L’Under 17 di mister Grasso e mister Vergura, reduce dall’importante 4-1 della scorsa giornata, sarà di scena a Foggia contro la Cosmano per l’8ª giornata, in un match che si preannuncia molto combattuto.
L’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego, dopo il turno di riposo dello scorso weekend, affronterà la Cosmano, al Miramare, decisa a riprendere il cammino con una prestazione di livello davanti al proprio pubblico.