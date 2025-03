[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Weekend con Italia divisa in due: le previsioni meteo

Meteo weekend secondo Meteo.it:

I venti da sud o sud-ovest, che caratterizzeranno questa fase, favoriranno temperature miti soprattutto al Centro-Sud, con valori anche oltre i 20 gradi e possibili picchi intorno ai 25 gradi in Sicilia fra venerdì e sabato. Al Nord invece scorrerà aria più fredda, che manterrà le temperature più contenute con valori anche inferiori alla media stagionale.

Sulle regioni del Sud, quindi, il maltempo colpirà solo in forma più marginale, mentre le giornate risultano addirittura più miti, sia per la maggiore ingerenza del caldo Scirocco, sia per una più ampia presenza di schiarite.