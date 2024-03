WEBBIN MANFREDONIA SCONFITTA INDOLORE A MOLFETTA

Nell’ultima giornata di regular season l’Angel Manfredonia, pur perdendo in

trasferta a Molfetta, mantiene la terza posizione finale in classifica e si prepara ad

affrontare il primo turno di playoff.



Coach Maggi in campo con Totogiancaspro, Gadaleta, Panunzio, Binetti, Roselli.

Gli ospiti rispondono con Manfredi, Virgilio, Ciociola F, Grasso, Totaro.

Nel primo quarto i ritmi sono molto alti ed entrambe le squadre sfoggiano una

grande precisione al tiro. Parziale +3 a favore dei biancorossi.



La seconda frazione vede i padroni di casa piazzare un minibreak chiudendo il

periodo con il punteggio di 50 a 40 con Totogiancaspro e Gadaleta sugli scudi.



Antonio Totaro (26 punti e 19 rimbalzi) suona la carica nella ripresa e riporta i suoi

avanti di 4 punti. Gli ultimi dieci minuti vedono la Webbin Manfredonia in debito di

ossigeno; risultano decisive le assenze contemporanee di Carmone, Vuovolo e

Mafrolla a referto solo per onor di firma. Nei minuti finali errori ripetuti al tiro e un

paio di sanguinose palle perse consegnano la vittoria nelle mani del team

molfettese.



Domenica 24 Marzo iniziano i playoff, i ragazzi di coach Carbone saranno impegnati

in gara1 nella delicata trasferta di Galatina. La serie si disputa al meglio delle tre. Chi

vince approda in finale e si giocherà la serie C.



Classifica finale regular season

Fortitudo Trani 36, Cus Bari 34, Angel Manfredonia 30, Cus Foggia 28, Nuova

Cestistica Barletta 22, Angiulli Bari e Junior Molfetta 20, Olympia Rutigliano e Fiore

di Puglia Ruvo 10, Sporting Bitonto 8, Murgia Santeramo 0.

Parziali: 30-27, 20-13, 4-18, 22-13



TABELLINI

JUNIOR PALLACANESTRO MOLFETTA

Totogiancaspro 23, Gadaleta 11, Panunzio 4, Binetti 7, Roselli, Sciancalepore 2,

Lasorsa 7, Mongelli 2, La Mastra 16, Petruzzella, Minervini. All.re Maggi

WEBBIN MANFREDONIA

Virgilio 9, Totaro A. 26, Manfredi 7, Grasso 14, Ciociola F. 15, Ciociola A, Mafrolla

n.e, Basta n.e, Segreto. All.re Carbone